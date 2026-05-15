La batalla por la cuna del parlamentarismo enfrenta otra vez a leonesistas y Junta: “Están tergiversando la historia”

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado que la Junta de Castilla y León está “tergiversando la historia” al financiar iniciativas que, según los leonesistas, buscan “arrebatar” a León el reconocimiento como ‘Cuna del Parlamentarismo’ para atribuírselo a Castilla.

La polémica surge tras la financiación autonómica, con cerca de 200.000 euros, del proyecto ‘Puerta de las Cortes: Castilla, 1187’, desarrollado en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz.

Según ha señalado el alcalde del municipio, la iniciativa contempla la creación de un “Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo”.

Además, desde la web municipal se asegura que “San Esteban de Gormaz revive el nacimiento del parlamentarismo europeo con la recreación de las Cortes de 1187”.

Desde UPL consideran estas afirmaciones “un despropósito sin base documentada” y recuerdan que el reconocimiento internacional sitúa el origen del parlamentarismo en las Cortes del Reino de León de 1188, reconocidas por la UNESCO como la ‘Cuna del Parlamentarismo’.

La formación leonesista subraya que, a diferencia de las Cortes castellanas de 1187, en las Cortes leonesas de 1188 sí está documentada la participación con voz y voto de representantes de ciudades y villas del Reino de León, un hecho considerado clave para dicho reconocimiento histórico.

Asimismo, UPL sostiene que presentar a San Esteban de Gormaz como origen del parlamentarismo europeo “supone un insulto al Reino de León y a ciudades como León, Salamanca, Zamora, Astorga, Benavente, Toro o Ciudad Rodrigo”, que participaron en aquellas Cortes reconocidas por la UNESCO.

Los leonesistas acusan además a la Junta de “financiar y fomentar la manipulación histórica” al respaldar un proyecto que, aseguran, contradice lo reconocido “a nivel mundial por historiadores y expertos en la materia”.

En este sentido, recuerdan que la presencia de representantes ciudadanos sin derecho a voto ya se había producido anteriormente en otras reuniones cortesanas tanto del Reino de León como de Castilla.

Por lo que consideran que las Cortes castellanas de San Esteban de Gormaz de 1187 no pueden ser consideradas precursoras del parlamentarismo moderno.

UPL también reprocha al Ejecutivo autonómico su “nula implicación” en la promoción y difusión de las Cortes leonesas de 1188.

Además recuerda que recientemente registró en las Cortes autonómicas una batería de preguntas para exigir el cumplimiento del compromiso de impulsar la Ruta ‘Cuna del Parlamentarismo’ en León, Zamora y Salamanca.