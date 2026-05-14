Los Santos del Hielo dejan en Castilla y León un tiempo invernal: "El sábado las temperaturas tocarán fondo"

Previsión de temperaturas a partir del sábado en algunas capitales de provincia de Castilla y León. Meteored

Durante estos días, el santoral cristiano celebra algunas de las festividades que han sido históricamente asociadas a bajadas bruscas de las temperaturas. Un lapso de tiempo en el que los termómetros, según la creencia de agricultores que durante siglos observaron la entrada de aires fríos, se desploman provocando heladas frías y hasta nevadas en cotas altas.

En este sentido, José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored, avanza en su pronóstico que este año se cumplirá esta previsión y el sábado "las temperaturas tocarán fondo" en algunas ciudades de Castilla y León. En concreto, se espera que sea entre las 05:00 y las 08:00 horas.

Añade, a su vez, que seguirán siendo "bastante bajas" en las primeras horas de la mañana, entre las 07:00 y las 08:00 horas, cuando se rondarán los 0ºC en Soria y Burgos, por ejemplo, o 1ºC en Ávila.

Antes, este viernes, 15 de mayo, podrá haber algunas lluvias en el sur de Salamanca, Burgos, especialmente en su mitad norte, y algunos puntos de las provincias de Valladolid, Palencia, Ávila y Segovia.

El descenso de las temperaturas será generalizado en toda Castilla y León, aunque más destacado a partir del sábado en las capitales de provincia mencionadas.

Las heladas se esperan a partir del sábado en las zonas de montaña. Ya a partir del domingo, el paso del extremo de un frente provocará que predominen cielos nubosos y haya algunas precipitaciones en el tercio norte.

De la misma forma, a medida que avance la jornada del domingo se espera que las temperaturas vuelvan a recuperar su tendencia al alza en todo el territorio, alcanzando ambientes cercanos a los 30ºC a partir de mediados de la semana que viene.