"Si el cereal no se salva, habrá movilizaciones": Asaja anuncia una manifestación en Castilla y León el 20 de mayo

Manifestación 'tractorada' en Zamora convocada por Asaja, UPA y COAG en unidad de acción en febrero de 2024. JL Leal. ICAL.

Almería se ha convertido hoy en el centro de la voz agraria española. Por primera vez en su historia, la "capital mundial del tomate" ha acogido la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Asaja, una cita que ha servido para lanzar un ultimátum desesperado ante la asfixia que sufre el sector.

El presidente nacional de la organización, Pedro Barato, ha aprovechado este escenario para anunciar un calendario de movilizaciones inminente ante la gravedad de una crisis que, según advierte, pone en jaque la seguridad alimentaria de Europa.

La situación es especialmente dramática en dos frentes: el cereal y los fertilizantes. Barato ha denunciado que el precio de la urea se ha disparado hasta alcanzar los 850-900 euros por tonelada, casi el doble de su valor habitual.

Esta subida de costes, sumada a unos precios de venta que no cubren la producción, ha llevado a la organización a convocar tres grandes manifestaciones: el 19 de mayo en Estrasburgo ante las instituciones europeas, el 20 de mayo en Castilla y León y una tercera gran concentración en Madrid justo antes de que comience la cosecha.

"Si el cereal no se salva, toda la cadena ganadera colapsará", ha advertido con contundencia.

Almería como referente y altavoz

La elección de Almería no ha sido casual. Impulsada por la presidenta provincial, Adoración Blanqué, la reunión busca descentralizar la voz del campo y poner en valor un modelo, el almeriense, que exporta 200.000 toneladas de tomate al año y que es ejemplo nacional en la gestión de contratos en origen para la mano de obra.

Blanqué ha subrayado que este es un "momento crucial" debido a las negociaciones de la nueva PAC, exigiendo que las instituciones escuchen las necesidades reales de quienes trabajan la tierra.

En una reunión previa a la sesión de trabajo, Asaja ha trasladado sus reivindicaciones a una amplia representación institucional, entre los que se encontraban la europarlamentaria Carmen Crespo, el consejero de Agricultura Ramón Fernández-Pacheco y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Todos han coincidido en que el sector primario es el motor productivo del país, pero desde ASAJA se ha recordado que el motor no arranca sin agua ni rentabilidad.

Los retos: agua, costes y burocracia

El agua ha centrado gran parte del debate, con la exigencia de una política hidráulica nacional que apueste de forma decidida por la desalación, el almacenamiento y la recarga de acuíferos, evitando que un recurso tan vital dependa de decisiones aisladas.

Pedro Barato ha sido muy claro al pedir "menos exigencias y más soluciones", criticando la presión burocrática y medioambiental que asfixia a los agricultores mientras los costes de producción siguen batiendo récords.

El Comité Ejecutivo también ha puesto sobre la mesa problemas persistentes como la sanidad animal y vegetal, los daños causados por la fauna salvaje y la necesidad de una inmigración ordenada para paliar la falta de trabajadores.

Teniendo en cuenta el horizonte de las movilizaciones convocadas para el próximo mes de mayo, Asaja sale de Almería con un mensaje de unidad y firmeza: el campo no puede esperar más y, si las soluciones no llegan desde Estrasburgo o Madrid, larespuesta estará en las calles.