Entra en vigor: ayudas de hasta 3.000 euros para trabajadores afectados por ERTE en Castilla y León

El portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparece tras la reunión del Consejo de Gobierno Rubén Cacho / ICAL

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de nuevas subvenciones destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La medida está dirigida a empleados de centros de trabajo ubicados en Castilla y León que hayan sufrido una suspensión de contrato o una reducción de jornada durante al menos 10 días entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

El programa contempla una ayuda de 10 euros por cada jornada completa de suspensión, con un límite de 300 días, lo que permite alcanzar una cuantía máxima de 3.000 euros por beneficiario.

En los casos de reducción de jornada o contratos a tiempo parcial, la cuantía se calculará de forma proporcional al tiempo afectado.

La convocatoria, que se tramita en régimen de concesión directa, cuenta con un presupuesto inicial de 780.000 euros, ampliable hasta el doble en función del número de solicitudes registradas, con el objetivo de atender al mayor número posible de trabajadores.

Plazos

Podrán acogerse a estas ayudas empleados afectados por ERTE de cualquier naturaleza, incluidos los derivados de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), por fuerza mayor, los vinculados al Mecanismo RED o aquellos establecidos por resolución judicial en procedimientos concursales.

Asimismo, se incluyen los trabajadores fijos discontinuos cuya actividad se haya visto interrumpida o finalizada anticipadamente por estas circunstancias.

El plazo de presentación de solicitudes se abre este martes y se extenderá hasta el próximo 25 de mayo.

Los interesados podrán tramitar su solicitud tanto de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta como presencialmente, conforme a la normativa vigente.

Esta convocatoria ordinaria se complementa con las ayudas extraordinarias impulsadas tras las inundaciones registradas el pasado mes de febrero, también orientadas a paliar la pérdida de ingresos de los trabajadores afectados.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León pretende reforzar la protección de los trabajadores ante situaciones derivadas de crisis empresariales, contribuyendo a mitigar el impacto económico de la suspensión de empleo o la reducción de jornada.