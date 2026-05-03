Renfe avisa: las obras en el túnel de Guadarrama alargarán 7 minutos los viajes en tren hacia Madrid desde el 7 de mayo

Llegada de viajeros a la Estación Campo Grande de Valladolid a bordo del AVE Rubén Cacho

Los viajeros que utilicen el tren para desplazarse a Madrid deberán contar con unos minutos más de trayecto a partir del próximo 7 de mayo.

Renfe ha informado de que los trabajos en el túnel de Guadarrama incrementarán en unos siete minutos los tiempos de viaje de los trenes con destino a la estación de Madrid Chamartín.

Esta situación se mantendrá hasta el 14 de julio, periodo durante el cual el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, llevará a cabo las obras previstas en este punto de la red.

Las modificaciones afectarán a trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia procedentes de Galicia, Salamanca, Asturias, Ponferrada y León con destino Madrid Chamartín. También podrán verse afectados los servicios Avant del corredor Valladolid-Segovia-Madrid.

Renfe precisa que se trata de ligeros ajustes en los tiempos de viaje, con un incremento aproximado de siete minutos en los trayectos hacia la capital.

Los horarios actualizados y los billetes pueden consultarse y adquirirse a través de los canales habituales de venta de Renfe: la página web, la aplicación oficial, las taquillas y el teléfono de atención 912 320 320.