Castilla y León camina hacia el "vaciamiento" escolar: la educación en "vías de extinción" por la despoblación

Castilla y León se enfrenta desde hace años al mismo desafío, la despoblación. Una situación que pronto afectará a toda España.

Cuando se habla de educación, surge la misma pregunta “cómo gestionar un sistema educativo con cada vez menos niños”.

Según el reciente informe de la Fundación Ramón Areces / Fundación Europea Sociedad y Educación, (elaborado por Miguel Requena) la Comunidad se encamina hacia un escenario de "vaciamiento" escolar de difícil reversión en varias de sus etapas.

El motor de este cambio es una dinámica poblacional que el estudio califica de "atonía estructural". Castilla y León forma parte del grupo de regiones (junto a Asturias, Canarias y el País Vasco) donde la recuperación de nacimientos vivida a principios de siglo fue apenas perceptible.

A diferencia de otras zonas que experimentaron ciclos de alza y baja, nuestra comunidad ha mantenido una tendencia de “debilidad demográfica” persistente que ahora se traslada a las aulas.

Educación Infantil: El único refugio

No todo es retroceso. La primera etapa de Educación Infantil (0-2 años) es la gran excepción. Se prevé que Castilla y León registre aumentos generalizados, positivos y sostenidos en este tramo durante el decenio 2025-2035.

A pesar de su estructura envejecida, la tendencia de las familias a universalizar la escolarización temprana impulsará las matriculaciones de forma constante, en gran parte por la llegada de población inmigrante.

En la Segunda etapa (3-5 años), la situación es más delicada. Aunque se espera que hacia 2035 algunas provincias de la región puedan pasar a saldos positivos, el estudio advierte que lo harán con cifras tan modestas que apenas alcanzarán un "equilibrio precario".

El "desierto" en Primaria y Bachillerato

El panorama se oscurece al avanzar en las etapas educativas. El informe sitúa a Castilla y León entre las comunidades que decrecerán relativamente más que el conjunto de España en Educación Primaria.

En Primaria (6-11 años), el ajuste será drástico, especialmente en el primer quinquenio (2025-2030), debido a la fuerte caída de nacimientos iniciada en 2010.

Para el Bachillerato (16-17 años): Se prevén descensos más pronunciados que la media nacional. En el interior peninsular, tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha consolidarán una tendencia al vaciamiento de las aulas de secundaria post-obligatoria.

Dentro de la región, la dispersión interna es notable, aunque la dispersión es menor que en otras comunidades.

Valladolid, Soria, Palencia, Zamora y Burgos han mantenido históricamente tasas de matriculación en Bachillerato más altas y estables, tendencia que se espera que continúe.

León y Salamanca, que actualmente muestran un perfil descendente en Bachillerato, tienen proyecciones que apuntan a una remontada en los próximos años.

Valladolid, al ser el núcleo más poblado, experimentará el ajuste más intenso en términos absolutos, llegando a triplicar su pérdida de estudiantes de bachillerato en la segunda mitad de la década.

El informe concluye que este descenso demográfico no debe verse solo como un problema, sino como una “oportunidad estratégica” para mejorar la calidad del sistema.

Con menos presión de alumnos, Castilla y León podría liderar la reducción de ratios, la mejora de la formación docente y una atención más personalizada.

Sin embargo, el reto para la administración regional será equilibrar esta mejora con la eficiencia de unos recursos que, inevitablemente, deberán adaptarse a una población escolar cada vez más reducida.