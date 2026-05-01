Parece Roma, pero es España: la majestuosa villa del siglo IV que fue descubierta en 1968 y de casualidad

En la imagen la Villa Romana de La Olmeda durante una de sus visitas. ICAL

La vieja Roma es capaz de conquistar a cualquiera. Son muchos los que les gustaría tener una máquina del tiempo para viajar hasta ese momento y lugar. De momento ni la IA puede hacerlo, así que lo más fácil es visitar su legado en España.

A menudo buscamos en la capital italiana los vestigios de su Imperio, olvidando que en el corazón de la península se encuentra uno de los yacimientos más deslumbrantes del mundo romano hispánico. Y sí, lo tenemos en Castilla y León.

Entre los campos de Valladolid y las tierras palentinas de Pedrosa de la Vega, la historia decidió revelarse de forma accidental. Lo que comenzó como una rutinaria labor agrícola en el pago de La Olmeda terminó por desenterrar un palacio rural que hoy es referente mundial de la arqueología.

Todo comenzó en el verano de 1968. Durante la realización de unos trabajos agrícolas en la zona conocida como La Olmeda, los aperos de labranza tropezaron con los restos de una vieja pared.

Lo que en un principio parecía un simple muro, resultó ser el punto de partida de una investigación arqueológica sin precedentes. La incógnita inicial se despejó rápidamente: estaban ante una espléndida villa rural de aires palaciegos cuyo momento de máximo esplendor se situó hace 1.600 años.

Gracias a la fortuna y a décadas de intensos trabajos de excavación, investigación y consolidación, hoy podemos admirar las estructuras y los pavimentos de mosaico que el tiempo mantuvo ocultos.

La Villa Romana La Olmeda es una gran mansión del Bajo Imperio (siglo IV d.C.) cuya arquitectura impresiona por su escala y diseño.

El edificio principal, o pars urbana, presenta una planta cuadrada flanqueada por torres en cada una de sus esquinas, organizada en torno a un patio central y un majestuoso peristilo al que se abren las distintas dependencias de la casa.

Lo que hace que la visita a Almenara-Puras y La Olmeda sea una experiencia única es la magnitud de su ornamentación.

La villa abarca una extensión de 4.400 metros cuadrados, con un total de 35 habitaciones repartidas entre la vivienda principal y la zona de baños.

El dato que deja sin aliento al visitante es que 26 de estas estancias están decoradas con 1.450 metros cuadrados de mosaicos polícromos conservados in situ.

Estas alfombras de piedra narran historias de mitología, escenas de caza y complejos motivos geométricos que demuestran el alto nivel de vida de los terratenientes romanos en la Hispania tardía.

Por su valor histórico y artístico, el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural el 3 de abril de 1996, consolidándose como una parada obligatoria para los amantes de la historia.

Un modelo de musealización de vanguardia

La importancia de este yacimiento no reside solo en lo que se ha encontrado, sino en cómo se muestra al público.

Entre 1981 y 1984 se llevaron a cabo trabajos clave para facilitar la visita, incluyendo la construcción de una nueva cubierta y una pasarela que permite recorrer la villa desde las alturas sin dañar los mosaicos.

Además, se restauró la iglesia de San Pedro para convertirla en el Museo de La Olmeda, donde se exponen los hallazgos muebles de las excavaciones.

Imagen de la villa romana de La Olmeda Palencia Turismo

Tras su inauguración oficial en 1984, el complejo no ha dejado de crecer. Se han editado libros, guías y se realizan cursos especializados que mantienen vivo el conocimiento sobre el mundo romano.

La relevancia internacional de La Olmeda es tal que ha acogido coloquios internacionales de mosaico antiguo y ha recibido a más de 800.000 visitantes en sus primeras dos décadas de apertura.

El impulso definitivo llegó el 4 de noviembre de 2009, cuando la Reina Doña Sofía inauguró las modernas instalaciones actuales, que han convertido el yacimiento en un centro de interpretación de primer nivel.

Los datos

Visitar esta joya del Bajo Imperio es hoy más fácil que nunca. El yacimiento está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:30 a 18:30 horas.

Es importante tener en cuenta que no se permite el acceso 15 minutos antes del cierre para garantizar una visita mínima de calidad.

Para aquellos que buscan una oportunidad especial, la entrada es gratuita los martes a partir de las 15:00 horas, cumpliendo con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como el 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.

El centro permanece cerrado todos los lunes y en fechas señaladas como el 1 y 6 de enero, o los días 24, 25 y 31 de diciembre.

En definitiva, la Villa Romana de La Olmeda representa un viaje en el tiempo sin necesidad de salir de España.