Ana Redondo elude hablar de Koldo y las 'chistorras' y defiende al PSOE por ser un "partido intachable"

El secretario regional de UGT Óscar Lobo, junto al secretario regional del PSOE, Carlos Martínez y la ministra de Igualdad Ana Redondo en la manifestación del 1 de Mayo Miriam Chacón Ical

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Koldo García ante el Tribunal Supremo en las que afirmó que había recibido dinero en metálico del PSOE durante su explicación sobre qué quería decir en sus conversaciones en las que mencionaba las "chistorras" y ha defendido a su formación como un "partido intachable".

Así lo ha trasladado durante su participación en la manifestación del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en Valladolid, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical durante la atención a los medios de comunicación.

En este sentido, la ministra ha subrayado que las cuestiones judiciales "llevarán su curso" y ha añadido que "habrá tiempo para analizarlo". Su reacción ha llegado después de ser preguntada sobre si el PSOE debería querellarse contra el exasesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes.

Tras precisar que los protagonistas de este 1 de mayo son los trabajadores, Redondo ha incidido en que ella es proclive a defender "siempre" la imagen de su partido, el cual considera "intachable" después de que haya respondido con "contundencia y transparencia" ante "algunos problemas".

"Creo que seguiremos en la misma línea, pero creo que hoy es el momento de los trabajadores", ha zanjado.

"Importantísimos retrocesos"

Sobre otras cuestiones, el posible pacto de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León traerá consigo "importantísimos retrocesos" para la Comunidad, según la ministra de Igualdad quien ha avisado a los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de que "no lo vamos a permitir".

Ha precisado, a su vez, que estos "retrocesos" podrán observarse en materia de feminismo, ecología o el diálogo social, según las declaraciones recogidas por la agencia Ical.

La también presidenta del PSOE de Castilla y León ha expresado estas palabras justo en el marco de las negociaciones que PP y Vox están manteniendo y ha recordado que durante la anterior legislatura, los de Abascal "se cargaron directamente el diálogo social cuando gobernaron en la primera oportunidad con el PP".

En este sentido, ha insistido en que esta vez no van a conseguirlo y ha reivindicado que la ciudadanía "sabe que el avance es lo que refuerza y nos permite mayores niveles de bienestar".

"Cuando retrocedemos no somos iguales, afloran los privilegios y todos perdemos, todas perdemos", resaltó la dirigente socialista. Por último, Redondo ha defendido el mensaje de "orgullo" por todo lo logrado y también para continuar avanzando sin que la "extrema derecha", con la "derecha extrema", lo impida.