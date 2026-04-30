La Junta de Castilla y León solicita la marcha de la ministra de Sanidad: “Que se lo tome en serio o que renuncie”

La huelga de médicos que se está repitiendo cada mes en España continúa generando un notable impacto tanto en la actividad sanitaria como en la situación de los pacientes.

En Castilla y León, la jornada de paro más reciente ha dejado cifras significativas de cancelaciones y retrasos asistenciales.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha realizado una valoración crítica de la situación, subrayando tanto las consecuencias económicas como, sobre todo, el impacto social de la huelga.

Según ha señalado, el conflicto “viene durando una semana cada mes”, lo que provoca una acumulación progresiva de problemas asistenciales difícilmente recuperables. “Es imposible que, habiendo una huelga, se pueda compensar lo que se deja de hacer durante esa semana”, ha afirmado.

En este contexto, el portavoz autonómico ha dirigido críticas hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusa de no centrar su atención en la resolución del conflicto tras postularse como candidata a la Comunidad de Madrid.

“España tiene problemas de sanidad y uno es esta huelga”, ha señalado, añadiendo que la ministra “está en otras cuestiones” y no está abordando la situación con la prioridad necesaria.

Carriedo ha ido más allá al plantear que, si la ministra no dispone del tiempo o la capacidad suficiente —en referencia también a su implicación política con Más Madrid—, debería considerar su continuidad al frente del Ministerio.

“Que se lo tome en serio o que renuncie. Si cree que en estos momentos no tiene tiempo o capacidad, sería razonable que dejara de gestionar la sanidad”, ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Durante esos periodos, la actividad hospitalaria se ve alterada de forma significativa: se suspenden intervenciones quirúrgicas programadas, mientras que los recursos se concentran principalmente en los servicios de urgencias y en la atención de procesos no demorables”, ha afirmado.

Aunque el coste económico podría cuantificarse —y, según ha indicado, los datos ya han sido trasladados—, Carriedo ha insistido en que “lo más importante es el impacto social”, reflejado en operaciones y consultas aplazadas que afectan directamente a los ciudadanos.

En cuanto a los datos concretos de la última jornada de huelga, la del miércoles, en la Comunidad, la Gerencia Regional de Salud ha cifrado en 228 las intervenciones quirúrgicas canceladas, junto a 482 pruebas diagnósticas y 3.002 consultas externas que no pudieron llevarse a cabo.

El seguimiento del paro ha sido desigual según el ámbito asistencial.

En el conjunto de centros de Sacyl, la participación media alcanzó el 21 % en Atención Hospitalaria —con 992 profesionales en huelga— y el 8 % en Atención Primaria, donde secundaron el paro 203 trabajadores. En global, el seguimiento medio se situó en el 17 % durante el turno de mañana en las once áreas de salud de la Comunidad.