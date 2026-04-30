Atacan la sede de CEOE Castilla y León en Valladolid con pintadas de "asesinos" y "explotadores 1-M"

La fachada de la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE) en Valladolid ha sido objeto de ataques vandálicos en la mañana de este jueves, un día antes del Día del Trabajador.

Los muros del edificio situado en la calle Florencia han aparecido marcados con el lema “Explotadores 1-M”, o incluso más graves de "asesinos", una acción lamentable que ha provocado el rechazo de la patronal regional.

A través de un comunicado oficial, la organización ha expresado su "más firme condena" ante estos hechos.

Para CEOE Castilla y León, este tipo de acciones, basadas en la descalificación y el deterioro del espacio público y privado, se alejan del diálogo y el entendimiento que requiere una sociedad plural.

Han enfatizado que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, esta "debe ejercerse siempre desde el respeto y dentro de los cauces legales".

Otra pintada en la sede Cedida

"Este tipo de acciones no contribuyen al diálogo ni al entendimiento que una sociedad democrática necesita. La libertad de expresión debe ejercerse siempre desde el respeto y la convivencia", señala el comunicado recogido por este medio.

Reflexión en el 1-M

La fecha elegida por los vándalos, enmarcada en la celebración del Primero de Mayo, ha sido también motivo de reflexión por parte de la patronal.

La organización ha recordado que esta jornada debe ser de reconocimiento al valor del trabajo y al conjunto de personas (trabajadores, autónomos y empresarios) que impulsan el “progreso económico” de la comunidad.

Han reivindicado la figura del empresario como un “actor clave” en la generación de riqueza y oportunidades para todos los ciudadanos.

Finalmente, CEOE Castilla y León ha apelado a la responsabilidad colectiva y ha rechazado cualquier forma de intimidación, reiterando su compromiso innegociable con la legalidad, el diálogo constructivo y la defensa de una sociedad abierta y respetuosa.