El plan de Ecologistas para que la energía sea de los ciudadanos y no de las eléctricas: “No podemos ocupar más tierras”

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha marcado una línea roja frente a la expansión descontrolada de energías renovables en la comunidad.

Tras una votación de su comité federal, la organización ha anunciado su postura, que es la exigencia de una “moratoria inmediata” para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables.

La organización conservacionista sostiene que el modelo actual responde a una lógica "extractivista" que beneficia a las grandes corporaciones mientras hipoteca el suelo agrario y el paisaje regional.

Por ello, solo apoyarán proyectos que fomenten la “soberanía energética ciudadana”, tales como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubiertas ya existentes.

La petición de los ecologistas se apoya en las cifras de un sistema que consideran al borde del “colapso logístico”.

Según sus datos, Castilla y León cuenta ya con un 92,8% de energía renovable en su mix eléctrico, superando con seis años de antelación el objetivo del 81% fijado por el Gobierno de España para 2030.

La generación eólica y fotovoltaica alcanzó los 15.952 GWh, lo que equivale a cubrir el 121,1% de la demanda eléctrica regional.

Además, mientras se tramitan nuevas macroplantas, proyectos industriales por valor de 15.000 millones de euros permanecen bloqueados debido a que la red eléctrica está saturada enviando energía hacia Madrid y otros centros de consumo, denuncian.

"El modelo de exportación masiva sin contraprestaciones está agotado. No podemos seguir ocupando tierras de cultivo cuando tenemos miles de hectáreas de cubiertas infrautilizadas en polígonos y edificios públicos", critican desde la Federación.

Eje en CyL

La preocupación se centra especialmente en el eje Palencia-Zamora-León, donde la explosión de proyectos busca aprovechar los nudos de red de las antiguas térmicas.

Según la organización, esta estrategia “busca evacuar energía fuera de la comunidad sin dejar beneficios locales, bloqueando de paso el desarrollo de sectores clave como la agroecología o el turismo sostenible”.

Con esta moratoria, Ecologistas en Acción busca forzar un cambio de rumbo basado en tres pilares fundamentales.

El primero es el de preservar las tierras de alto valor agrícola frente a la ocupación de paneles a gran escala.

También, priorizar la reducción del consumo frente a un crecimiento renovable que alimente un consumo ilimitado.

Además de garantizar planes de desmantelamiento y restauración real de los terrenos tras la vida útil de las plantas.

La organización concluye instando a las administraciones a detener la autorización de grandes parques y centrar todos los recursos en las instalaciones de proximidad, las únicas que, a su juicio, garantizan un beneficio directo para los habitantes de Castilla y León.