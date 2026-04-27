Encontrar vivienda en 2025: misión imposible para más de 141.000 castellanos y leoneses

Imagen de una casa con el cartel de "se vende".

Castilla y León vuelve a reflejar las tensiones del mercado inmobiliario en España, aunque con cifras algo más moderadas que la media del país.

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales, marcado especialmente por el encarecimiento de los precios y la dificultad de encontrar opciones asequibles, incluso en territorios con menor presión demográfica.

Según el ‘Módulo sobre dificultades de acceso a la vivienda’ de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, el 6,8 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León buscó vivienda en 2025 sin éxito, lo que sitúa a la Comunidad como la octava con mayor porcentaje en este indicador.

La cifra se queda ocho décimas por debajo de la media nacional, que alcanzó el 7,6 por ciento.

En términos absolutos, 141.500 personas en Castilla y León intentaron encontrar vivienda sin lograrlo durante el pasado año, frente a los 3.182.400 ciudadanos en el conjunto de España.

A nivel nacional, el estudio también revela que el 7,6 por ciento de la población de 16 o más años buscó vivienda activamente en los últimos doce meses sin llegar a cambiar de residencia.

El principal obstáculo sigue siendo el precio. En Castilla y León, el 64,9 por ciento de quienes no lograron mudarse apuntaron al coste excesivo como causa determinante, una cifra ligeramente inferior al promedio nacional, que se situó en el 67,2 por ciento.

Por comunidades autónomas, los mayores problemas de acceso se registraron en Illes Balears (10,6 por ciento), Comunidad de Madrid (10,2 por ciento) y Canarias (8,9 por ciento). En el lado opuesto, Extremadura (3,9 por ciento), Castilla-La Mancha (5,3 por ciento) y Aragón (5,4 por ciento) presentaron los porcentajes más bajos.

Estos datos reflejan que, aunque Castilla y León no se encuentra entre las regiones más tensionadas, el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío relevante, especialmente condicionado por la evolución de los precios.