Confirmado por la Aemet: tormentas con granizo y fuertes rachas de viento ponen en alerta a Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas en amplias zonas de Castilla y León, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos durante la jornada de mañana.

En concreto, la alerta afectará a la meseta de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como a la Cordillera Cantábrica en las provincias de León y Palencia.

El aviso permanecerá activo desde las 15.00 hasta las 21.59 horas, periodo en el que se esperan tormentas que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento, granizo y chubascos intensos de forma puntual. Además, en el entorno de la Cordillera Cantábrica no se descartan precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros por hora.

Para este sábado, la AEMET mantiene igualmente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en zonas de la meseta de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como en el Sistema Central, que afecta a las provincias abulense, salmantina y segoviana.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo 26, se espera un panorama de cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y chubascos débiles o localmente moderados, que podrían ir acompañados de tormenta, especialmente en el cuadrante noroeste.

No se descartan bancos de niebla matinales, sobre todo en el sur de la comunidad.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso.

El viento soplará flojo del norte y noreste, con posibles rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Para el lunes 27, el tiempo se mantendrá estable en general, con cielos poco nubosos y nubosidad de evolución en áreas de montaña y del tercio norte.

Se prevén chubascos débiles, ocasionalmente acompañados de tormenta en el noroeste, junto con posibles nieblas matinales.

Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios o en ligero ascenso, con vientos flojos de componente norte y este.