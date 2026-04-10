Menas expulsados de centros de acogida de Castilla y León al cumplir 18 años: CC.OO. denuncia y la Junta responde

El sindicato CC.OO. ha alertado sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran jóvenes migrantes que, al cumplir la mayoría de edad, están siendo obligados a abandonar los recursos de acogida en Castilla y León.

La Junta ha reaccionado rápidamente y ha ofrecido a este medio su valoración sobre esta acusación.

La organización ha tenido conocimiento de estos casos a través de su Centro de Información a Personas Trabajadoras Migrantes (CITE), donde ya se ha atendido a varios jóvenes que buscan alternativas habitacionales ante la previsión de ser expulsados de los centros en los que residen y continúan su formación.

Se trata de chicos que llegaron en agosto de 2024 procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla dentro del operativo denominado “Contingencia Extraordinaria”. Muchos de ellos han atravesado trayectorias marcadas por el riesgo y la desprotección, y en España han recibido atención básica, alojamiento, manutención y acceso a la educación.

Sin embargo, al alcanzar los 18 años, estos jóvenes están siendo obligados a abandonar de forma inmediata los recursos, pese a seguir en procesos formativos y carecer de redes de apoyo en el país.

Según explica Javier Moreno, secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CC.OO. en Castilla y León, esta situación “rompe con la práctica habitual desarrollada hasta ahora por los servicios sociales”.

“Tradicionalmente, los programas de apoyo se prolongaban para facilitar la transición hacia la vida adulta de estos jóvenes, especialmente cuando estaban aprovechando su formación”, explica.

Desde el sindicato denuncian que esta nueva forma de actuar interrumpe procesos educativos y sociales ya iniciados y sitúa a estos jóvenes en una situación de riesgo.

“No se puede pasar de un sistema de protección a una situación de desamparo de un día para otro, con la única razón de haber cumplido 18 años”, ha señalado Moreno.

Además, CC.OO. cuestiona los motivos de esta decisión, especialmente en un contexto en el que el número de menores migrantes ha descendido y no se han cubierto todas las plazas disponibles para mayores de edad.

El sindicato plantea si se trata de una falta real de recursos o de una decisión política vinculada a la gestión de la Junta de Castilla y León respecto a los menores no acompañados.

“En cualquier caso, no debe perderse de vista que se trata de personas jóvenes, sin red familiar ni apoyo en España, que estaban siendo atendidas precisamente para avanzar hacia su emancipación”, subrayan desde la organización.

Por ello, CC.OO. exige a la Junta que rectifique su postura, mantenga el acompañamiento a estos jóvenes mientras continúen su formación y garantice una transición real hacia la vida adulta.

El sindicato advierte de que dejarles sin recursos en este momento “no solo rompe su itinerario educativo y social, sino que compromete gravemente sus posibilidades de integración”.

Respuesta de la Junta

Para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que tiene la competencia en esta materia, esta situación "no es así". Así, relata que lo que denuncia el sindicato es lo que ocurre con menores que llegan a España con 17 años aproximadamente y que en los próximos meses pasarán a ser mayores de edad.

"En esta situación lo que hacemos es advertir al Gobierno de España y a Fiscalía de ello para que se hagan cargo, ya que es competencia suya, no de la Junta", recalcan fuentes de la Consejería, que insisten en que una vez que cumplen esta edad, "ya no es titularidad nuestra".

Algo que no ocurre con menores no acogidos que llegan a la Comunidad con menos edad,por ejemplo, 10 años, que en ese caso van pasando por los programas de transición a la vida adulta y que son controlados "en todo momento" por la Junta.

Eso sí, se recalca que una vez cumplida la mayoría de edad son ellos los que deciden si quieren seguir protegidos por la Junta, "ya que es opcional". Para concluir que todo este proceso es informado "con transparencia" al Gobierno central y a la Fiscalía.