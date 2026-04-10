Isabel Rodríguez llama a garantizar el derecho a la vivienda y evitar “escándalos” en las adjudicaciones

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este viernes en Ávila el “modelo de lo público” como garantía de transparencia e igualdad en los procesos de adjudicación de vivienda, en referencia a los “escándalos” registrados en los últimos meses.

Durante una visita a las obras de 40 viviendas colaborativas destinadas a alquiler asequible para jóvenes en Ávila, Rodríguez ha subrayado que “el modelo es este: vivienda pública y protegida para siempre, con canales de adjudicación transparente”.

La ministra ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Ávila, Manuel Sánchez; y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Rodríguez ha insistido en que los procesos de selección deben ser “transparentes” para garantizar “la igualdad de todas las personas” en el acceso a la vivienda.

Además, ha rechazado modelos basados en la especulación: “No puede ser el de los inversores extranjeros ni el de los fondos que se comen las rentas del trabajo de las personas con el alquiler”.

“No es optativo: las administraciones públicas tenemos que ponernos manos a la obra”, ha defendido la ministra, señalando que “cada administración tiene muy claras cuáles son sus competencias".

Plan Estatal

En este contexto, ha apelado a la responsabilidad de las administraciones públicas para afrontar la crisis de vivienda y ha destacado el compromiso del Gobierno con el futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Según ha explicado, este programa prevé triplicar la inversión hasta alcanzar los 7.000 millones de euros.

En el caso de Castilla y León, la inversión pasará de 101 a 378 millones de euros. El 40% de estos fondos se destinará a la construcción de nueva vivienda pública para ampliar el parque de alquiler asequible, con especial atención a los jóvenes.

La promoción visitada en Ávila permitirá alojar entre 80 y 100 jóvenes con alquileres asequibles.

Además, Rodríguez ha destacado el uso de técnicas de industrialización en la construcción, financiadas con fondos de recuperación, que permiten acelerar los plazos.

Por último, la ministra ha puesto en valor los criterios de sostenibilidad del proyecto.

“El Pacto Verde también está aquí, en estas viviendas”, ha señalado, destacando su eficiencia energética.