La huella eterna de Manuel Estella: las Cortes blindan la memoria del presidente de la concordia con un bonito gesto

El nombre de Manuel Estella Hoyos ya será eterno en los pasillos de las Cortes de Castilla y León.

Tras su reciente muerte el pasado mes de marzo, la institución que lideró con mano firme y espíritu conciliador ha decidido que su recuerdo no se desvanezca con el tiempo.

De esta manera, la Mesa de la Diputación Permanente acordó este miércoles por unanimidad que una de las salas de ponencias de la Cámara lleve su nombre.

La propuesta, impulsada por el actual presidente Carlos Pollán, ha logrado el consenso absoluto de todos los grupos políticos, que en este caso sí, unidos en el respeto hacia el hombre que fue el rostro de la autonomía durante más de una década.

Licenciado en Derecho y parlamentario de vocación, Manuel Estella (Valladolid, 1940–2026) no solo ocupó la presidencia entre 1991 y 2003; él habitó la institución, ayudando a poner los cimientos de lo que hoy es Castilla y León.

Con este homenaje, las Cortes buscan que las futuras generaciones de políticos, al entrar en esa sala, sientan el peso de una trayectoria ejemplar y la inspiración de quien dedicó su vida al servicio de los castellanos y leoneses.

Quien fuera el tercer presidente del Parlamento autonómico, entre 1991 y 2003, deja un legado marcado por el diálogo, la moderación y la convicción inquebrantable de que el Parlamento no pertenece a la mayoría, sino que debe servir como espacio común para todas las voces. EL ESPAÑOL Castilla y León realizó un emotivo homenaje con testimonios de los que más le conocían.

Nacido el 19 de agosto de 1939 en Salamanca, Estella se formó en Derecho en la Universidad de su ciudad natal. Pronto se convirtió en abogado del Estado, ejerciendo con rigor en distintas provincias: Lugo, Oviedo, Zamora y, finalmente, su Salamanca natal.