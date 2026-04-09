Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 5.000 euros para las empresas con trabajadores afectados por ERTE

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha oficializado hoy la convocatoria de subvenciones destinadas a empresas de Castilla y León que mantengan trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (Erte).

Esta línea de ayudas, que cuenta con una dotación económica de 100.000 euros, está diseñada para aliviar la situación de las compañías privadas cuyos centros de trabajo se encuentren dentro de la comunidad y hayan tenido que recurrir a la suspensión de contratos o a la reducción de jornada por las inundaciones del pasado mes de febrero.

Para acceder a estas aportaciones, es requisito indispensable que los expedientes cuenten con el acuerdo de los representantes de los trabajadores y que su origen esté debidamente fundamentado en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

Asimismo, la normativa especifica que los trámites del Erte deben haberse iniciado obligatoriamente durante el pasado mes de febrero de 2026.

La cuantía total de las ayudas será de 100.000 euros. La cuantía de la subvención a conceder será el importe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidadas y pagadas por la empresa, hasta un máximo de 5.000 euros por beneficiario.

Se calculará considerando sólo el periodo afectado por el expediente de regulación de empleo, prorrateándose por días los meses incompletos.

En cuanto al cálculo de la cuantía individual, la ayuda se determinará en función del periodo total afectado por el expediente regulador, aplicando un prorrateo por días en el caso de aquellos meses que no se hayan completado íntegramente.

Respecto a los tiempos de gestión, el plazo para presentar las solicitudes se abre a partir de mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), y se extenderá de forma general hasta el próximo martes 20 de octubre.

No obstante, existe una excepción para aquellas empresas cuyos ERTE finalicen antes del 1 de septiembre de 2026.

En estos casos, el plazo de solicitud expirará el último día del mes natural posterior a la fecha en que concluya la suspensión o reducción de la jornada laboral.