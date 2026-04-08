El sector de las medianas superficies en Castilla y León toca fondo: “Hacemos 39,2 horas de media a la semana"

Asamblea de UGT para abordar la situación de los trabajadores del sector de medianas superficies comerciales R. Cacho ICAL

El sector del comercio de alimentación en Castilla y León se enfrenta a una negociación de convenio durante estas semanas. Pero también a una crisis de identidad y de viabilidad.

Bajo la premisa de que "el modelo actual está agotado", la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha dado la voz de alarma sobre la situación crítica que atraviesan los más de 7.200 profesionales de las medianas superficies en las nueve provincias de la comunidad.

La realidad en los pasillos y cajas de estos establecimientos es compleja. Mientras el sector se erige como el motor del consumo diario de los castellanos y leoneses, sus trabajadores ven cómo sus condiciones se estancan.

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque positiva en términos generales, ha provocado un "aplanamiento" de las categorías profesionales.

Hoy, un empleado con años de experiencia y responsabilidad percibe una remuneración apenas distinguible de la de un recién incorporado, lo que ha generado una desmotivación generalizada.

A esto se suma una brecha competitiva alarmante. Según los responsables sindicales, existe una creciente desigualdad frente a otras cadenas del sector que, al contar con convenios propios, ya aplican mejoras sustanciales.

Esta comparativa deja a los trabajadores de las medianas superficies en una posición de vulnerabilidad, realizando las mismas funciones pero con menor reconocimiento y peores condiciones de vida.

En este contexto de tensión sectorial, la sede de UGT en Valladolid se ha convertido hoy en el centro de operaciones de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT). La asamblea, coordinada por Héctor Yágüez, secretario general de FeSMC-UGT CyL, y Nathalie Ríos, secretaria del Sector de Comercio y Grandes Almacenes, ha servido para fijar las líneas rojas ante un convenio que caduca a finales de este año.

Para el sindicato, la paz social del sector estratégico depende de una evolución que dignifique la figura del empleado.

Las propuestas de la Representación Legal se articulan en tres ejes de transformación:

Frenar la pérdida de poder adquisitivo con salarios acordes a la inflación y a la responsabilidad real del puesto.

Implementar planes de carrera que eviten que el trabajador sea visto como "mano de obra sustituible".

Reducir la jornada laboral (actualmente en una media de 39,2 horas semanales) y mejorar los horarios para hacer el sector atractivo a las nuevas generaciones.

"No se puede ofrecer un servicio de calidad cuando el profesional está desmotivado. El deterioro del servicio es la consecuencia lógica de años de negociaciones donde se nos ha pedido todo a cambio de nada", sentencian desde FeSMC-UGT.