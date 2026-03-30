El sector agroalimentario genera más de 169.000 empleos en Castilla y León y el 14,8% de su economía

El sector agroalimentario de Castilla y León es el quinto más grande de España, ya que aporta el 7,8 % del valor añadido bruto (VAB) nacional.

Esta importancia también se refleja en su economía regional, al generar el 14,8 % de su VAB (10.159 millones de euros) y el 16,2 % de su empleo (169.441 personas).

El sector primario (41,5 %), junto con la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (35,2 %), producen el 76,7 % de su VAB agroalimentario.

El ganado porcino, los cereales, la leche, el ganado bovino, otras plantas forrajeras y los huevos concentran el 70 % de su producción agraria, situando a Castilla y León como la principal productora nacional de cereales, otras plantas forrajeras y ganado bovino de España.

La sexta edición del Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, un informe publicado y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, ha sido dirigido por el director adjunto del instituto y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, junto a la economista del instituto Jimena Salamanca, que analiza en profundidad la situación del sector agroalimentario en las diferentes comunidades autónomas.

La industria agroalimentaria castellano y leonesa concentra el 10,1 % del tejido productivo de España, con un total de 2.807 empresas, el tercero más numeroso del país.

El 58,7 % son microempresas, una característica que comparte con España y la gran mayoría de comunidades autónomas.

La alta productividad, especialmente en la industria de la transformación, junto con sus menores costes laborales medios, explican que el sector de Castilla y León sea un 13 % más competitivo que la media, el quinto de España.

Los hogares de la comunidad autónoma destinan 1.865 euros por persona a la compra de alimentos, un 4,4 % más que la media nacional.

El 0,8 % (6) de los proyectos innovadores de las AEI-Agri de España se han desarrollado en Castilla y León, aunque actualmente no cuenta con grupos operativos activos.

Las exportaciones agroalimentarias representan el 4,7 % del total nacional, situándola como la octava economía exportadora.

Con un valor exportado de 3.484 millones de euros en 2024, el sector generó un superávit comercial de 1.576 millones de euros, el quinto más elevado del país.

Portugal sigue siendo el principal socio comercial, con el 28,8 % de las exportaciones, seguido de Francia (13,3 %) e Italia (7,1 %). Los principales productos exportados son la carne y despojos comestibles, los productos de cereales y pastelería, la leche, productos lácteos, huevos y miel y las bebidas de todo tipo (excluidos zumos), que concentran más de la mitad de las ventas exteriores de la región.

La caída de la producción de cereal durante dos años consecutivos (-11,7 % en 2022 y -48,5 % en 2023) ha modificado la estructura agraria de Castilla y León, que pasa de tener un perfil mayoritariamente vegetal a predominar los productos de origen animal, que ahora representan el 57,0 % del total.

Como consecuencia, el cereal deja de ser el principal producto agrario de la comunidad y cede el liderazgo al ganado porcino, que supone el 22,6 % de la producción regional y aporta el 15,4 % del total español.

El segundo producto más relevante es ahora el cereal, que contribuye con el 13,0 %, casi la mitad del nivel registrado en 2022 (25,1 %). Aun así, representa el 36,1 % del cereal español.

Los cereales regionales con mayor peso en España son el trigo blando y espelta (46,6 %), el maíz en grano (45,3 %) y la cebada (36,0 %). La leche y el ganado bovino representan el 11,9 % y 10,1 % de la producción agraria de Castilla y León, con una mayor contribución nacional, ya que suponen el 17,7 % de la producción de leche y el 19,9 % de la de bovino.

Aunque las otras plantas forrajeras (7,0 %) y los huevos (5,3 %) pesan menos del 10 % en la producción agraria de Castilla y León, su contribución al conjunto del país es elevada, con un 20,2 % y un 18,5 %, respectivamente. Castilla y León se mantiene como la principal región productora de ganado bovino y de cereales en España, la segunda en leche y la tercera en porcino.

En España

El sector agroalimentario español, que incluye el sector primario, la industria y la comercialización de alimentos y bebidas, generó un valor añadido bruto (VAB) de 130.808 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 3,7 % en términos reales (eliminando el efecto de la inflación) respecto al año anterior. Con esta cifra, la actividad agroalimentaria aporta el 9 % del VAB total de la economía española.

La fase de comercialización es la que más aporta al VAB total de la economía española al contribuir con el 3,7 %, mientras que el sector primario lo hace con el 2,9 % y la industria de la transformación con el 2,4 %.

Con respecto al empleo, el sector generó 2,55 millones de puestos de trabajo en 2024, lo que supone un ligero aumento del 1 % respecto al año anterior. El sector en su conjunto representa el 11,6 % del empleo total en España.

La comercialización es nuevamente la que más contribuye, al aportar el 5,8 % del empleo del país. Le sigue el sector primario (3,5 %) y la industria de la transformación (2,3%).

Casi la mitad de esos trabajadores del sector agroalimentario desarrollaban su actividad en Andalucía (21,6 %), Cataluña (14 %) y la Comunitat Valenciana (10,3 %).

Destaca la elevada productividad del sector agroalimentario español, que es un 14,4 % superior a la media de la UE-27.

En el caso de la competitividad (aproximada por los costes laborales por unidad de VAB), en el sector agroalimentario español esos costes son un 19 % inferiores a los de la UE-27, siendo por tanto un sector mucho más competitivo.