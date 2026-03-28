Cuando los soldados romanos se jugaron la túnica de Cristo: así nació la tradición de las chapas en Castilla y León

Hay tradiciones que no desfilan, no llevan túnica ni avanzan al son de un tambor, pero forman parte de la Semana Santa con la misma fuerza que una procesión.

En Castilla y León, una de ellas vuelve cada año entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección con el inconfundible sonido de las monedas al caer sobre la mesa, los gritos de “¡caras!” y “¡lises!” en mitad del murmullo.

Son las chapas, el juego que transforma durante unos días la hostelería de muchos pueblos en un pequeño teatro popular donde se mezclan azar, memoria, conversación y pertenencia.

La Junta de Castilla y León ha concedido autorizaciones para la organización del juego en 92 establecimientos durante esta Semana Santa, una cifra que todavía podría variar ligeramente porque el plazo para presentar solicitudes sigue abierto.

El reparto deja una fotografía bastante clara de dónde sigue respirando con más fuerza esta costumbre: 29 autorizaciones en León, 24 en Valladolid, 23 en Palencia, ocho en Burgos, seis en Segovia y dos en Zamora.

Detrás de esos números hay mucho más que licencias. Hay bares que durante unos días cambian de pulso. Hay pueblos que vuelven a encontrarse. Hay vecinos que se saludan después de meses y jóvenes que se arriman al corro para empezar a entender un lenguaje que parece sencillo, pero que se aprende viendo, escuchando y dejándose llevar por el ritmo de la partida.

Porque las chapas no son solo un juego. Son también una escena. Una estampa muy reconocible de la Semana Santa castellana y leonesa. En torno a una mesa o directamente sobre el suelo del bar se agrupan jugadores, curiosos, veteranos y recién llegados.

Unos apuestan, otros observan, algunos comentan la jugada con una media sonrisa, y no faltan quienes entran solo “a ver las chapas” y terminan quedándose buena parte de la tarde, entre un vino, una caña, un pincho y la conversación que siempre acaba saliendo.

En muchos pueblos, sobre todo del medio rural, acudir al bar donde hay chapas forma parte del calendario festivo con la misma naturalidad que asistir a los oficios o salir al vermut del Domingo de Resurrección. Es una liturgia laica, sí, pero también profundamente comunitaria. Uno entra con la excusa de mirar y se queda por algo más difícil de explicar: por el ambiente, por la compañía, por esa manera que tienen los pueblos de reconocerse a sí mismos en los gestos pequeños.

Soldados romanos

El origen simbólico del juego se sitúa, como recuerda la tradición, en el momento en que los soldados romanos se jugaron la túnica de Cristo antes de la crucifixión. Con el paso de los siglos, esa escena remota derivó en una costumbre popular profundamente arraigada en Castilla y León. Hoy se juega con dos monedas conocidas como ‘perras gordas’, aquellas piezas de 10 céntimos de la época de Alfonso XIII que han quedado ya como parte inseparable del imaginario de las chapas.

La dinámica es simple en apariencia. Los jugadores apuestan una cantidad de dinero fijada por quien hace de banca y lanza las monedas, e intentan adivinar si ambas caerán con cara o con cruz. Cuando sale una de cada, la jugada se repite.

Pero lo verdaderamente importante no está solo en la mecánica, sino en todo lo que la rodea: las expresiones propias, el papel del baratero, los pequeños rituales, las supersticiones y esa tradición oral que pasa de generación en generación sin necesidad de manual escrito.

Los veteranos no suelen explicar demasiado: enseñan jugando. El novato aprende a base de mirar, de escuchar cómo se nombran las jugadas, de captar cuándo conviene callar y cuándo se lanza la broma. Así, las chapas funcionan también como una especie de rito de iniciación social. Entender su jerga y su ritmo es, en cierto modo, empezar a formar parte del grupo.

Permiso especial en la Ley del Juego

La provincia de León vuelve a situarse a la cabeza, con permisos en localidades como Bembibre, La Bañeza, Ponferrada, Sahagún, Valencia de Don Juan o Villablino, además de la capital. Valladolid suma 24 autorizaciones en municipios como Medina del Campo, Tordesillas, Tudela de Duero o la propia Valladolid. Palencia, con 23, mantiene también una fuerte implantación en puntos como Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Saldaña o la capital. A ellas se añaden los ocho establecimientos autorizados en Burgos, los seis de Segovia y los dos de Zamora.

La Junta regula esta práctica mediante dos normas: el Catálogo de Juegos y Apuestas, que fija las reglas del juego, y el reglamento específico que ordena su organización y exige autorización administrativa. El organizador, conocido como ‘baratero’, debe abonar una tasa de algo más de 30 euros que cubre todos los días de práctica.

La norma también marca límites claros. Las apuestas deben hacerse siempre en dinero en efectivo, sin que puedan jugarse bienes muebles, inmuebles o animales. El juego puede celebrarse en espacios cerrados o al aire libre, siempre con los permisos municipales oportunos, bajo luz natural y a más de 100 metros de cualquier centro educativo. Este año, en cualquier caso, no se ha solicitado ninguna autorización para jugar al aire libre.

Además, la Administración considera infracciones graves o muy graves la organización de partidas clandestinas, la manipulación del material de juego, el impago a los ganadores o las conductas irrespetuosas hacia los participantes. Se trata, en definitiva, de preservar una costumbre popular sin dejarla al albur de abusos o trampas.

Tradición, socialización y diversión

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado precisamente ese doble valor de las chapas: el de una tradición vinculada a la identidad de la Semana Santa en numerosos pueblos de Castilla y León y el de una práctica que debe desarrollarse con seguridad jurídica y sin engaños. A su juicio, representa sobre todo una forma de socialización y diversión colectiva.

Y tal vez esa sea la mejor definición. Porque las chapas sobreviven no tanto por el dinero que circula de una mano a otra como por lo que generan a su alrededor. El eco seco de las monedas, la tensión breve antes del resultado, el comentario del que mira desde la barra, el humo que sale de la cocina, el reencuentro de quienes vuelven al pueblo por unos días. Todo eso compone un paisaje humano que se repite cada año y que, pese a los cambios, sigue conservando una fuerza intacta.

En una época dominada por las pantallas y por formas de ocio cada vez más solitarias, las chapas mantienen algo raro y valioso: la capacidad de reunir. De hacer corro. De obligar a mirarse, a hablarse, a estar. Quizá por eso siguen tan vivas. Porque, más allá del juego, lo que ponen en marcha es otra cosa. Una comunidad que durante unos días se reconoce, se escucha y se celebra a sí misma alrededor de dos monedas.