La capital de provincia de Castilla y León que se mantiene como la más barata de España para alquilar piso

El precio del alquiler continúa al alza en España y no muestra señales de frenarse, eso está claro.

Según el último informe de precios publicado por el portal inmobiliario Idealista, el coste medio del arrendamiento se situó en febrero en 15 euros por metro cuadrado al mes, una cifra que refleja la presión que sufre el mercado residencial.

La escasez de oferta disponible y el aumento de la demanda son algunos de los factores que explican que alquilar una vivienda sea cada vez más caro en gran parte del país.

Sin embargo, todavía existen algunas capitales de provincia donde el alquiler resulta más asequible.

De hecho, hasta 12 ciudades españolas mantienen precios por debajo de los 9 euros por metro cuadrado, casi la mitad del promedio nacional. Y en este caso, Castilla y León tiene mucho que decir.

Entre todas ellas destaca Zamora, que vuelve a situarse en 2026 como la capital de provincia más económica de España para alquilar una vivienda.

Según este informe de Idealista, el precio medio se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado al mes, tras experimentar una subida interanual del 9,3%.

La ciudad castellana y leonesa mantiene así su posición como una de las opciones más asequibles del país para vivir de alquiler.

Su tamaño medio, su tranquilidad y su destacado patrimonio románico la convierten en un destino atractivo para quienes buscan una vida más relajada y con costes más contenidos que en las grandes ciudades.

En el ranking nacional le siguen Lugo, con 8 euros/m², y Cuenca, con 8,1 euros/m². En la capital lucense, el incremento anual ha sido más moderado, del 2,7%, mientras que en Cuenca los precios han subido un 4,5% interanual.

Otras capitales de Castilla y León

El informe también sitúa a otras capitales de Castilla y León entre las más baratas del país para alquilar. Es el caso de Palencia, donde el precio medio alcanza 8,3 euros por metro cuadrado, tras registrar una subida anual del 2,6%.

Por su parte, Ávila también figura entre las capitales con rentas más asequibles, con 8,5 euros/m² y un crecimiento anual del 3,9%.

Junto a ellas aparecen otras ciudades españolas con precios similares como Ciudad Real y Jaén (ambas con 8,4 euros/m²), además de Teruel (8,7 euros/m²) y Albacete (8,8 euros/m²).