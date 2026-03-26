Podemos fracasa en su intento de paralizar el proyecto de Indra en Castilla y León: 450 empleos estaban en juego

El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos (I), el presidente de Indra, Ángel Escribano (C), junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco Indra

Nuevo golpe para Podemos en Castilla y León tras sus pésimos resultados en las elecciones.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha ratificado este jueves la continuidad de la tramitación del Plan Estratégico de potenciación y crecimiento en Castilla y León: Visión 2027 de Indra Sistemas como proyecto industrial prioritario.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico desestima el recurso de reposición presentado por Podemos, que solicitaba la suspensión y nulidad del plan al advertir de “posibles efectos irreversibles relacionados con la seguridad y los derechos humanos”.

El rechazo se fundamenta en un informe técnico que concluye que la solicitud presentada por la formación morada no se apoya en ninguna de las causas de nulidad previstas en la ley ni detalla posibles perjuicios de imposible o difícil reparación.

A la vista de ese informe, el Gobierno autonómico, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha optado por “proteger el interés público y mantener la celeridad en la tramitación del plan industrial”.

El recurso fue presentado hace unos veinte días, en plena campaña electoral, por el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas.

El dirigente anunció entonces la medida con el objetivo de “frenar los proyectos armamentísticos que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco está intentando implantar con carácter urgente en plena campaña”.

Entre los proyectos señalados por la formación morada figuraban la producción de drones, incluidos modelos de tipo “kamikaze”, que según Llamas “vulneran los derechos humanos” y que se desarrollarían en colaboración con una empresa de Emiratos Árabes Unidos.

El candidato criticó que se trate de un país que, a su juicio, “no respeta los derechos humanos” y que además está implicado en diversos conflictos internacionales.

40 millones de euros

Hay que recordar que el plan estratégico de Indra contempla la creación de alrededor de 450 nuevos empleos en Castilla y León hasta 2027. La iniciativa se enmarca en una joint venture con la compañía emiratí EDGE Group, destinada a la fabricación de diferentes tipos de drones en la comunidad.

El proyecto incluye una inversión aproximada de 40 millones de euros para nuevas instalaciones productivas.

En este contexto, el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, mantuvieron hace meses un encuentro con Mañueco y otros representantes institucionales para presentar el desarrollo de sus planes en la región.

Según lo previsto, la Junta pondrá a disposición de la compañía una nave industrial en el polígono de Villadangos del Páramo (León) para la nueva fábrica de drones. Además, respaldará la creación de dos nuevos centros en Valladolid: uno dedicado a seguridad y otro a la fabricación de motores para drones.

El Ejecutivo autonómico también apoyará el refuerzo del centro que Indra mantiene en Salamanca, donde se prevé un incremento del empleo cercano al 10 %.