La CHD reacciona e invertirá 57 millones hasta 2031 para reforzar la seguridad y gestión de las presas del Duero

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, visita diferentes lugares afectados por las inundaciones del Duero en Soria. ICAL

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) prevé invertir 57 millones de euros entre 2026 y 2031 en actuaciones destinadas al mantenimiento, conservación, inspección, vigilancia y control de la seguridad de las presas de titularidad estatal situadas en la demarcación del Duero.

De esta manera, la CHD reacciona y cumple con lo exigido por muchos ayuntamientos de la Comunidad que tras las últimas borrascas habían solicitado más inversión.

Dentro de este plan de inversiones se encuentra en fase de adjudicación el proyecto para implantar los Planes de Emergencia de las presas gestionadas por el organismo.

Una actuación financiada con fondos europeos FEDER que cuenta con un presupuesto base de licitación de 17 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, con previsión de finalización en 2028.

Todas las presas estatales de la cuenca cuentan con sistemas de control que permiten vigilar de forma continua su estado, además de personal especializado encargado de su explotación y mantenimiento, según anuncian en un comunicado.

Los equipos responsables están formados por un director de explotación, que además ejerce como director del Plan de Emergencia y posee titulación de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

También un adjunto al director de explotación, con titulación de ingeniero técnico; y un equipo de personal de explotación en las instalaciones de cada presa.

Este equipo suele estar integrado por un encargado de presa, un jefe de equipo y varios oficiales, pertenecientes a distintos grupos profesionales encargados de garantizar el funcionamiento y la seguridad de la infraestructura.

Planes de emergencia y gestión de avenidas

Desde el organismo destacan que la existencia de un Plan de Emergencia en vigor es fundamental para la seguridad de estas infraestructuras.

Este documento establece los sistemas de detección de posibles fallos, delimita las zonas inundables y define los protocolos de actuación y organización de los recursos humanos en caso de incidencia.

La CHD mantiene además comunicación permanente con los servicios de Protección Civil y con la Dirección General del Agua, de modo que cualquier situación relevante se comunica de forma inmediata al centro coordinador de emergencias.

En cuanto a la gestión de avenidas, esta se realiza principalmente a través de los aliviaderos de las presas, ya que los desagües de fondo no tienen capacidad suficiente para asumir grandes caudales.

La Confederación está impulsando además nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de la seguridad de las presas.

Entre ellas destaca el desarrollo de una plataforma integral que permitirá centralizar todas las tareas relacionadas con la seguridad mediante distintos módulos: archivo técnico, plan de mantenimiento, gestor de emergencias, gestor de auscultación, sistema de avisos y gestión de niveles.

En paralelo, catorce presas de titularidad estatal ya han sido modelizadas mediante metodología BIM, un modelo colaborativo y virtual en tres dimensiones que integra toda la información de la infraestructura y permite mejorar su gestión a lo largo de todo su ciclo de vida.

Asimismo, se está implantando una herramienta digital para el análisis y evaluación de riesgos, que permitirá calcular y gestionar los posibles riesgos de cada presa y analizar su evolución en el tiempo.

El sistema priorizará las actuaciones necesarias en función de su eficacia para reforzar la seguridad.

Mejora del sistema hidrológico

Entre las actuaciones en marcha figura también la renovación de la sensorización de los órganos de desagüe de las presas estatales, así como la mejora de las infraestructuras hidrometeorológicas ubicadas en los embalses de la cuenca.

El objetivo es reforzar el funcionamiento del Sistema Automático de Información Hidrológica del Duero (SAIH Duero) y mejorar la gestión y el uso eficiente del agua.