Entran en vigor: las ayudas de 30.000€ para modernizar comercios y digitalizar negocios en Castilla y León

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) una nueva convocatoria de subvenciones destinada a apoyar las inversiones orientadas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión en el comercio de proximidad.

Estas ayudas tienen como objetivo financiar proyectos que permitan mejorar la imagen de los establecimientos, su adecuación física o su digitalización mediante la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación.

Con ello se pretende facilitar la adaptación del comercio local a los nuevos retos del mercado y reforzar su competitividad.

Podrán beneficiarse de esta convocatoria tanto establecimientos ya existentes como negocios de nueva creación, siempre que estén gestionados por autónomos o pymes que desarrollen su actividad en el sector del comercio minorista o en determinados servicios de proximidad, como peluquerías, fotografía, lavado de textiles o actividades de reparación, entre otros.

La convocatoria cuenta con un crédito inicial de un millón de euros, que podrá ampliarse con otro millón adicional en función de la demanda y de la disponibilidad presupuestaria.

Serán financiables los proyectos ejecutados entre el 1 de abril de 2025 y el 13 de marzo de 2026, con un presupuesto mínimo de 2.000 euros y máximo de 40.000 euros.

La subvención cubrirá el 75 % del presupuesto aceptado, lo que supone una ayuda máxima de 30.000 euros por establecimiento.

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, 25 de marzo, y se prolongará hasta el 9 de abril de 2026.

La tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.

Con el objetivo de facilitar la participación y resolver posibles dudas, la Dirección General de Comercio y Consumo ha organizado una reunión informativa online el viernes 27 de marzo a las 9:00 horas. La sesión se celebrará a través de Microsoft Teams y posteriormente podrá consultarse en el Portal del Comerciante de Castilla y León.

Ayudas para talleres artesanos

Por otra parte, la Consejería recuerda que el próximo 7 de abril finaliza el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la modernización y promoción de los talleres artesanos de Castilla y León.

Estas subvenciones buscan impulsar la innovación y mejorar la gestión de los establecimientos artesanos, tanto los ya existentes como los de nueva creación.

Los beneficiarios —pymes, autónomos y entidades con taller artesano reconocido— podrán recibir una subvención del 75 % de su presupuesto.

Entre las actuaciones financiables se encuentran las obras de modernización de los locales, la implantación de soluciones tecnológicas para mejorar el proceso productivo o la gestión, el diseño de páginas web o sistemas de venta online, la participación en ferias y eventos de promoción.

Así como la adquisición de maquinaria, herramientas y mobiliario vinculados a la actividad productiva.