Alertan del acuerdo comercial UE-Australia: “El lechazo llegará congelado esta Semana Santa y quizás hormonado”

Los pastores de Castilla y León se preparan para la campaña de Semana Santa, pero a 17.000 kilómetros de distancia, en Canberra (Australia), se ha firmado una sentencia que pone en jaque su modo de vida.

La presidenta de la Comisión Europea ha sellado hoy un Acuerdo de Libre Comercio con Australia que, en la práctica, supone cambiar el lechazo de calidad de nuestra tierra por carne congelada producida con estándares que aquí serían ilegales.

Desde COAG no han tardado en alzar la voz ante lo que consideran una traición. La organización denuncia que el acuerdo permite la entrada de decenas de miles de toneladas de vacuno y ovino producidas sin las garantías ambientales ni de bienestar animal que se exigen en la Unión Europea.

Miguel Padilla, Secretario General de COAG, ha sido tajante al señalar el agravio comparativo, especialmente sangrante para una comunidad como Castilla y León, corazón del ovino español.

“El cordero que llegará congelado desde Australia esta Semana Santa habrá generado seis veces más emisiones de transporte que un lechal de los nuestros. Habrá viajado semanas en un contenedor frigorífico y no sabremos con certeza si ha sido engordado con hormonas de crecimiento, prohibidas en Europa desde hace 35 años”, advierte Padilla.

Lo más preocupante para el sector es que este producto competirá en el mismo lineal del supermercado "sin que el consumidor pueda distinguirlo claramente", aprovechando el vacío en el etiquetado que COAG lleva años denunciando.

El acuerdo llega en el peor momento posible. Con los costes de la energía y los piensos disparados por el conflicto en Oriente Medio, el ganadero castellano y leonés se encuentra con una competencia que juega con otras cartas:

Se multiplica por nueve la cuota de entrada (30.600 toneladas), mucha de ella procedente de sistemas intensivos de feedlot sin las restricciones europeas.

25.000 toneladas, de las cuales el 73% llegará en fresco o refrigerado, apuntando directamente al corazón de las campañas de Semana Santa y Navidad.

Sector remolachero

El sector remolachero, vital en provincias como Valladolid o León, también tiembla ante las 35.000 toneladas de azúcar australiano, cuyo cultivo tiene un impacto ambiental documentado sobre la Gran Barrera de Coral que Bruselas parece haber decidido ignorar.

La indignación en el campo es total. Se critica que la Comisión Europea haya actuado con "opacidad", ignorando el Diálogo Estratégico de 2024. Para COAG, el mensaje de Bruselas es claro: la agricultura es una moneda de cambio para favorecer a otros lobbies industriales.

“Las explotaciones que cierran no vuelven a abrir. Y los pueblos que se quedan sin ganaderos no vuelven a llenarse”, sentencia Padilla. La organización exige al Gobierno de España que actúe con firmeza para suspender la tramitación de un acuerdo que, según afirman, no es política agraria, sino una "rendición".