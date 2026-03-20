Estos son los pueblos de Castilla y León más buscados para practicar turismo rural: están entre ríos y montañas

Candeleda, Navaluenga o Arenas de San Pedro se sitúan entre los pueblos más buscados de Castilla y León en Google para hacer turismo rural. Es lo que se concluye de un estudio realizado por Sensación Rural y o10media.

El análisis, basado en miles de búsquedas relacionadas con alojamientos rurales, permite identificar qué localidades concentran mayor interés entre los viajeros.

Los datos reflejan el peso de Castilla y León dentro del turismo rural en España, acumulando más de 1,1 millones de consultas en todo el año 2025, con una fuerte presencia de destinos vinculados a entornos de montaña, ríos y espacios naturales, especialmente en la provincia de Ávila.

Junto a ellos, destacan también municipios con un importante patrimonio histórico en otras provincias de la comunidad.

Ranking de pueblos más consultados en Castilla y León

1. Candeleda (Ávila) - 23.050 búsquedas

Situado en el extremo sur de la provincia de Ávila y a los pies de la Sierra de Gredos, Candeleda es el pueblo más buscado de Castilla y León. Su atractivo se apoya en una combinación muy potente de naturaleza, clima suave y patrimonio local. Es especialmente conocido por sus piscinas naturales y por el Castro celta de El Raso, uno de los grandes reclamos históricos de la zona.

2. Navaluenga (Ávila) - 13.430 búsquedas

Navaluenga se ha consolidado como uno de los destinos más reconocibles del valle del Alberche. El gran icono del pueblo es su puente medieval sobre el río, una de esas imágenes que identifican el destino casi por sí solas, a lo que se suma una playa fluvial muy frecuentada durante los meses de verano.

3. Arenas de San Pedro (Ávila) - 11.980 búsquedas

Arenas de San Pedro vuelve a aparecer como uno de los grandes nombres del turismo rural en Castilla y León. Su peso turístico se explica por la fuerza de su patrimonio y por su posición estratégica dentro del entorno de Gredos. Entre sus principales referentes destacan el Castillo de Don Álvaro de Luna y el Palacio del Infante Don Luis.

4. Burgohondo (Ávila) - 9.800 búsquedas

Burgohondo confirma el dominio abulense dentro del ranking regional. La localidad sobresale por su relación directa con el valle del Alberche y por un entorno muy apreciado por quienes buscan una escapada tranquila, con agua, vegetación y aire libre. Su tirón turístico se apoya sobre todo en ese paisaje serrano y en su capacidad para funcionar como refugio natural a poca distancia de otros grandes focos de Gredos.

5. Pedraza (Segovia) - 9.350 búsquedas

Pedraza sigue siendo una de las grandes postales del turismo rural español. Su condición de villa medieval extraordinariamente bien conservada le permite mantener intacto su atractivo año tras año. El castillo, la plaza mayor porticada y el ambiente de piedra de todo su casco histórico componen una imagen muy reconocible, a la que se suma el prestigio cultural de citas como el Concierto de las Velas, que cada verano transforma el pueblo.

6. La Alberca (Salamanca) - 8.800 búsquedas

En pleno corazón de la Sierra de Francia, La Alberca mantiene su lugar como uno de los pueblos más emblemáticos de Castilla y León. Fue el primer municipio español declarado Conjunto Histórico, un dato que resume bien su valor patrimonial. Sus calles empedradas, sus balconadas de madera, sus fachadas llenas de flores y la fuerza de su arquitectura tradicional le otorgan una personalidad muy marcada.

7. Ciudad Rodrigo (Salamanca) - 8.560 búsquedas

Ciudad Rodrigo aporta al ranking un perfil más monumental y urbano, aunque plenamente vinculado al turismo rural y cultural del oeste castellano y leonés. Su casco histórico amurallado, su catedral y su castillo hacen de esta localidad uno de los conjuntos patrimoniales más potentes de la comunidad.

8. Puebla de Sanabria (Zamora) - 7.670 búsquedas

Puebla de Sanabria es una de las villas más reconocibles del noroeste peninsular y una presencia habitual en cualquier selección de pueblos con encanto. Su castillo, su casco antiguo y la calidad visual de su entramado urbano la convierten en una referencia clara dentro de Zamora. A ello se añade su cercanía al Parque Natural del Lago de Sanabria.

9. Orbaneja del Castillo (Burgos) - 7.670 búsquedas

Pocos pueblos tienen una imagen tan poderosa como Orbaneja del Castillo. Su cascada atravesando el casco urbano lo ha convertido en uno de los destinos más fotografiados y reconocibles del norte de España. Las casas de piedra escalonadas, su encaje en el paisaje y su proximidad al Cañón del Ebro refuerzan un perfil turístico muy visual.

10. Hoyos del Espino (Ávila) - 6.930 búsquedas

Hoyos del Espino cierra el ranking, aunque lo hace con el peso de ser uno de los grandes accesos al Parque Regional de la Sierra de Gredos. Su papel como base para rutas de senderismo y montaña explica buena parte de su notoriedad, especialmente por itinerarios tan conocidos como el del circo de Gredos y la Laguna Grande.

Castilla y León, muy presente entre los pueblos más buscados de España

Castilla y León mantiene una posición muy destacada dentro del mapa nacional del turismo rural. Nueve pueblos de la comunidad se sitúan entre los 50 más buscados de España, una cifra que confirma la fortaleza de su oferta y la diversidad de perfiles turísticos que concentra.

Entre ellos sobresale especialmente Candeleda (posición 6), que se coloca como el municipio castellanoleonés más buscado del país. También figuran en ese grupo Navaluenga (posición 15), Arenas de San Pedro (posición 21), Burgohondo (posición 27), Pedraza (posición 28), La Alberca (posición 32), Ciudad Rodrigo (posición 35), Puebla de Sanabria (posición 42) y Orbaneja del Castillo (posición 43).