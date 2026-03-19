Más de 1.200 pacientes de Zamora y Valladolid dejarán atrás la lista de espera quirúrgica próximamente

Buenas noticias para quienes están pendientes de una intervención en nuestra comunidad. El Consejo de Gobierno ha dado finalmente el visto bueno a una inversión de algo más de un millón de euros que servirá para agilizar las listas de espera en Zamora y en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

En total, se han autorizado 1.216 procedimientos quirúrgicos que permitirán que cientos de pacientes pasen por quirófano en los próximos meses.

En el caso de Valladolid, el Hospital Río Hortega va a centrar sus esfuerzos en el área de traumatología. Con un presupuesto de unos 218.000 euros, se han contratado 366 operaciones que deberían realizarse en un plazo de nueve meses y medio.

Se trata de un respiro necesario para una especialidad que siempre suele tener una demanda muy alta en las famosas listas de espera.

Por su parte, en Zamora el plan es todavía más ambicioso y abarca distintos tipos de dolencias.

Por un lado, se van a destinar unos 317.000 euros para 160 cirugías de traumatología y ortopedia, lo que incluye operaciones de cadera, rodilla, hombro o intervenciones en manos y pies.

Además, la Gerencia de Zamora también ha movilizado casi medio millón de euros más para realizar 690 intervenciones de cirugía general.

Esto se traduce en una reducción de las esperas para operaciones muy comunes pero que condicionan mucho el día a día, como las cataratas, las hernias o las vesículas.

En ambos casos, el objetivo es que estas intervenciones se lleven a cabo en un plazo máximo de nueve meses.