La Junta prefiere un Gobierno en solitario “porque somos más eficaces” pero “la gente ha pedido diálogo” tras el 15-M

Comienzan los movimientos tras el 15-M. El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado este jueves que el proceso de negociación para formar gobierno tras las elecciones autonómicas corresponde exclusivamente a las formaciones políticas, después de que el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, haya ganado los comicios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha subrayado que la Junta no debe intervenir en esas conversaciones.

“No corresponde a la Junta de Castilla y León, sino al candidato que ha ganado las elecciones”, ha indicado, recordando que cualquier información sobre las negociaciones deberá canalizarse a través de los propios partidos.

El portavoz ha insistido en que el Ejecutivo autonómico en funciones se mantendrá al margen del proceso político. “El proceso de diálogo corresponde a los grupos políticos y deben ser ellos los protagonistas. Nosotros seguiremos con la parte institucional”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la administración autonómica continuará garantizando la prestación de los servicios públicos mientras dure el periodo de interinidad. “La Junta en funciones sigue garantizando los servicios públicos durante este tiempo, que esperamos que sea lo más breve posible”, ha señalado.

Carriedo también ha hecho referencia al precedente de la pasada legislatura, cuando el Partido Popular y Vox firmaron un acuerdo programático para gobernar en coalición.

Según ha explicado, aquel pacto de 32 puntos constituyó “una base transparente de lo que se tenía que hacer” y permitió un Ejecutivo que, a su juicio, “funcionó durante dos años”.

Además, Carriedo defendió la gestión realizada por el Ejecutivo autonómico durante la pasada legislatura, asegurando que el Gobierno “hemos sido más eficaces” en su acción. No obstante, matizó que la valoración que pueda hacer el propio Ejecutivo no es ahora lo relevante tras las elecciones.

“No se trata de lo que nosotros pensemos”, afirmó, insistiendo en que lo importante en este momento es escuchar el mensaje que han trasladado los ciudadanos en las urnas y centrar la acción política en responder a sus necesidades.

No obstante, el portavoz ha recalcado que el escenario actual depende del resultado electoral y del mensaje trasladado por los ciudadanos. “Son ellos los que deciden con su voto y han dicho que quieren un Gobierno de Mañueco pero con diálogo”, ha afirmado.

En relación con la fórmula de gobierno, Carriedo ha insistido en que Mañueco ya ha defendido en otras ocasiones que un gobierno en solitario puede ofrecer más soluciones que uno de coalición.

Aunque ha reiterado que la interpretación del resultado corresponde ahora a las fuerzas políticas. “Hay que ver lo que han dicho los ciudadanos y escuchar ese mensaje”, ha señalado.

El portavoz también ha destacado el desarrollo del proceso electoral en la comunidad. “Castilla y León ha dado ejemplo de cómo afrontar un procedimiento electoral”, ha apuntado.

Por último, Carriedo ha evitado pronunciarse sobre qué deberían hacer los partidos en las negociaciones. “No estoy aquí para dar consejos”, ha concluido, aunque ha pedido que la acción política se centre en “ayudar a la gente”.