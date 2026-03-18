El famoso pueblo que representará a Castilla y León en el Grand Prix del verano 2026: hay 12 participantes

El Grand Prix del Verano vuelve un año más con un formato más grande, participativo y emocionante que nunca como han indicado desde RTVE.

De hecho, ya ha dado a conocer, en la tarde de este martes, 17 de marzo, los 12 pueblos que participarán en la nueva edición, una de las “más ambiciosas hasta la fecha” en la que se ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes.

Todo para acercar la competición a más lugares de España. Las localidades seleccionadas van a competir en nuevas pruebas y también los juegos más clásicos del programa.

Hasta ahora la horquilla era de pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes, pero se abre ahora a desde 3.000 para que diferentes municipios puedan vivir, en primera persona, la experiencia del programa.

Un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar. Finalmente pasaron un total de 83 localidades a la segunda fase y de esta última han resultado 12 que serán los que participen en esta edición.

Las localidades escogidas para participar en este 2026 son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

Cantalejo

Destaca Cantalejo, el pueblo segoviano de 3.619 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que será el que represente a Castilla y León en esta edición del año 2026.

“Nos vamos al Grand Prix”, han señalado desde las redes sociales del ayuntamiento de la localidad segoviana tras conocerse la noticia.