Exigen la dimisión del alcalde de Sena de Luna (León) tras un nuevo positivo en alcohol y conducir sin carné

El secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González, ha reclamado que el alcalde de Sena de Luna, Francisco Gómez Morán, asuma “responsabilidades políticas” tras haber sido sorprendido, “una vez más”, conduciendo con un resultado positivo en alcoholemia y careciendo de permiso de conducir en vigor.

Para las filas socialistas, este incidente no puede despacharse como un “error aislado”. González ha remarcado que se trata de una conducta reiterada que evidencia la gravedad de los hechos y que resulta, a todas luces, incompatible con la responsabilidad que conlleva representar a una institución.

En este sentido, el dirigente socialista ha hecho un llamamiento directo al Partido Popular para que valore la situación y actúe en consecuencia, argumentando que este tipo de comportamientos dañan profundamente la imagen de las instituciones y la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes.

“Quien representa a un municipio debe hacerlo desde el respeto, dando ejemplo con su conducta y cumpliendo las normas”, ha sentenciado el secretario de Política Municipal.

Por su parte, la respuesta del Partido Popular de León ha sido entre la cautela administrativa y el ataque político.

Desde la formación han confirmado en un comunicado al que ha tenido acceso este medio que se mantienen a la espera de una resolución judicial firme sobre los hechos que afectan al regidor de Sena de Luna.

No obstante, han dejado claro que, de confirmarse los hechos por la vía legal, solicitarán de inmediato la renuncia de Gómez Morán y activarán los protocolos disciplinarios internos, que podrían culminar en su expulsión definitiva del partido.

Sin embargo, el PP ha aprovechado para denunciar lo que consideran una falta de coherencia por parte del PSOE.

Los populares han recordado que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Prioro cuenta con una sentencia firme por agredir al anterior teniente de alcalde del municipio, un caso ante el cual, aseguran, la dirección provincial socialista no ha tomado medida alguna.

Por ello, desde el PP instan a los socialistas a realizar una reflexión interna sobre la "paja en el ojo ajeno", exigiendo que se aplique el mismo “rigor ético” en todas las siglas antes de reclamar ceses en las filas contrarias.