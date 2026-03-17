Omar Montes, Marta Sánchez o la orquesta Panorama: los grandes conciertos gratis para celebrar el día de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ya trabaja en la programación con la que la Comunidad celebrará el próximo 23 de abril el Día de Castilla y León.

La Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, ha diseñado un programa que combinará música, cultura y deporte en distintos puntos del territorio.

Uno de los actos centrales volverá a ser la gala de entrega de los Premios Castilla y León 2025, que se celebrará como antesala de la fiesta de la Comunidad en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Estos galardones reconocen cada año la excelencia y la trayectoria de personas y entidades destacadas de la región en siete categorías: Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, Deporte, Investigación Científica y Técnica e Innovación, Letras, Tauromaquia y Valores Humanos y Sociales.

La música protagonizará la víspera del Día de Castilla y León. El 22 de abril, a partir de las 21 horas, la Junta impulsará doce conciertos gratuitos en las nueve capitales de provincia y en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

El cartel reunirá a artistas y grupos reconocidos de distintos estilos musicales. José Mercé actuará en Ávila; Lia Kali en Burgos; la Orquesta Panorama en Aranda de Duero; Medina Azahara en Miranda de Ebro.

Así, Omar Montes en León; Mägo de Oz en Ponferrada; Marta Sánchez en Palencia; Beret en Salamanca; Lucho RK en Segovia; Chambao en Soria; Antonio José en Valladolid; y Leire Martínez en Zamora.

Antes de cada concierto principal actuarán artistas o grupos locales como teloneros, reforzando así el apoyo al talento musical de la Comunidad. En el caso de Aranda de Duero no habrá actuación previa debido a la mayor duración del espectáculo principal.

El consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación Valores, Luis Miguel González Gago, destacó que “el Día de Castilla y León es una oportunidad para celebrar lo que somos como Comunidad, y la música es una de las mejores formas de hacerlo juntos”. Según señaló, el objetivo es que la fiesta llegue “a todos los rincones de Castilla y León con artistas muy reconocidos y estilos diferentes para personas de todas las edades”.

La celebración de estos conciertos el 22 de abril responde además al respeto institucional hacia los actos del 23 de abril en Villalar de los Comuneros, permitiendo que quienes lo deseen puedan acudir a ambas celebraciones.

Carreras y marchas solidarias el 23 de abril

La programación continuará el propio Día de la Comunidad con actividades deportivas gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.

En las mismas doce localidades donde se celebrarán los conciertos se organizarán carreras populares y marchas familiares con recorridos de entre cuatro y ocho kilómetros en el caso de las carreras y de entre dos y cinco kilómetros en las marchas.

Las pruebas comenzarán a las 11 horas —salvo en León, donde la salida será a las 10:30— y la participación será gratuita. Los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento.

En esta edición, la Fundación Valores colabora con la Federación de Atletismo de Castilla y León para la organización de las pruebas. En Valladolid, además, estas actividades coincidirán con la carrera de la Policía Local con motivo del 200 aniversario de su creación.

Las marchas tendrán también un carácter solidario, ya que estarán destinadas a visibilizar el trabajo de Plena Inclusión Castilla y León, federación que agrupa a 40 asociaciones y fundaciones que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Las inscripciones estarán abiertas del 19 de marzo al 20 de abril a través de la página web de la Fundación Valores, donde se podrán consultar también los recorridos y horarios de cada prueba.

Nuevos premios de música folk y tradicional

La programación institucional se completará con la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebrará el 23 de abril en Villalar de los Comuneros.

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer y poner en valor la música y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la Comunidad.

La primera edición contará con tres categorías: premio individual, premio al mejor grupo o agrupación de música o danza tradicional y premio a la mejor iniciativa de recuperación, investigación o divulgación del folclore, cada una dotada con 3.000 euros.

Cerca de medio centenar de candidaturas se han presentado a esta convocatoria. El jurado, formado por siete especialistas vinculados a la música tradicional, la cultura y la investigación, se reunirá el 31 de marzo para decidir los ganadores.

Según González Gago, con estos premios la Junta busca “rendir homenaje a una música que forma parte de las señas de identidad de la Comunidad y contribuir a preservar y proyectar hacia el futuro un legado cultural profundamente arraigado en su territorio”.