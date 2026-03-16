"Vamos a gobernar en las tres regiones": Abascal asegura que Vox entrará en el Ejecutivo de Castilla y León

El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene claro que su partido va a "gobernar" en Castilla y León, Extremadura y Aragón tras cerrarse este primer ciclo electoral con la primera de las comunidades este pasado domingo.

Así ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha exigido a Abascal que deje atrás el bloqueo. "Hay una mayoría clara, o está con el cambio o está con Sánchez", ha apuntado el 'popular'.

En este sentido, Abascal ha exigido escuchar "una única voz" en las negociaciones con el PP, ya que el "problema", a su juicio, es que "un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria". "El problema es que Mañueco dice una cosa y el señor Feijóo dice la contraria", ha insistido.

Frente a un Feijóo que "se ha hartado de decir desde hace varios meses que Vox no quiere gobernar ni asumir el desgaste de los gobiernos", Abascal ha respondido con un rotundo "vamos a gobernar en las tres regiones".

Ya en la valoración de los resultados electorales en Castilla y León esta pasada noche del 15 de marzo, el líder de Vox precisaba que había tres comunidades autónomas que "de manera urgente" estaban exigiendo un "cambio" en sus políticas, dado el apoyo a su partido.

A pesar de frenar su tendencia positiva y quedarse lejos de las expectativas que había generadas en Castilla y León, con una posible subida por encima del 20% del voto, Abascal ha incidido en que Vox "ha vuelto a romper su techo electoral".

Los datos registrados este domingo en Castilla y León dan a Vox su mejor resultado de la historia, pero lo hacen con un crecimiento de apenas un punto, cuando todas las encuestas apuntaban a cifras por encima del 3%. Unos números que aun así han sido "absolutamente históricos" para Abascal.

En este contexto, Abascal ha apuntado que Vox ahora se tiene que "entregar ya a la tarea más importante, respondiendo al mandato de las urnas, tanto en Extremadura como en Aragón como en Castilla y León".

"No es otro que el de que salgan unos gobiernos que reflejen el resultado de las urnas y pueden estar seguros de que nosotros nos vamos a entregar a esa tarea sin descanso", ha garantizado.

"Negociación seria"

Para alcanzar esa meta, ha reclamado una "negociación seria entre partidos adultos y entre personas adultas", que, además, se base en medidas concretas.

Para el presidente de Vox, cuando se dialoga y negocia con los de Alberto Núñez Feijóo hay que actuar con "plazos y garantía de cumplimiento de esas medidas". Una circunstancia que han "aprendido ya en los últimos años".

En este punto, ha precisado su reiteración de que este es su "único deber" y ha garantizado que Vox va a responder "al mandato que los españoles han expresado en las urnas".

Al ser preguntado por el seguimiento electoral del PP, que afirma que la formación de Abascal habría bajado en los últimos meses, el presidente de Vox se ha preguntado "quién es el Partido Popular" y ha dudado de la credibilidad de esas informaciones.

Asimismo, ha denunciado esto como una estrategia "para instalar el relato de una supuesta caída de su partido" y ha calificado todo ello de una "guerra sucia de los trackings que se inventan". "Tienen mucho interés en decir que Vox cae cuando Vox crece", ha puntualizado.

En última instancia, Abascal ha rechazado una posible repetición electoral en Castilla y León, Extremadura y Aragón al asegurar que es algo que no desea "en absoluto" e, incluso, sería una "irresponsabilidad". Ahora bien, ha admitido que en Vox no pueden "garantizar que no haya elecciones".