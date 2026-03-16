Los resultados de las elecciones del 15-M en Castilla y León, municipio a municipio: ¿Qué han votado tus vecinos?

Castilla y León ha hablado. Tras una jornada electoral intensa, el mapa político de la comunidad se redibuja con mensajes claros. Mañueco gana y sale reforzado . Martínez evita una nueva debacle socialista y Vox sube, pero no tanto como pensaban.

Con el escrutinio finalizado, la Comunidad entra en una nueva etapa de pactos y equilibrios parlamentarios.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco se ha alzado con la victoria, consolidando su posición como la fuerza preferida por los castellanos y leoneses. Los populares alcanzan los 33 procuradores, dos más que en los comicios de 2022, un crecimiento que les otorga una base sólida para intentar la gobernabilidad.

Sin embargo, no ha sido un camino en solitario. El PSOE de Carlos Martínez ha demostrado una notable capacidad de resistencia, sumando también dos escaños respecto a la anterior legislatura para situarse con 30 representantes.

Por su parte, Vox continúa su tendencia al alza sumando un representante más, alcanzando un total de 14 escaños.

Más allá de las tres grandes fuerzas, el nuevo escenario de las Cortes de Castilla y León se completa con el peso de la identidad local de UPL, Soria Ya y Por Ávila, de los que no hay rastro de Podemos ni IU.

Ahora es el momento de saber qué ha pasado en tu municipio durante el 15-M.

Utiliza nuestra tabla interactiva para desgranar el voto en cada rincón de las nueve provincias. Desde las grandes capitales hasta los núcleos rurales más pequeños, aquí tienes el detalle del nuevo tablero político:

Haz click aquí si no ves el mapa en tu navegador

Los datos mostrados corresponden al cierre oficial del escrutinio. La configuración de las Cortes queda ahora a la espera de las rondas de contactos para la investidura.