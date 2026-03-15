Todos lo que tienes que saber si eres mesa el 15-M: qué ocurre si no te presentas y cómo cobrar los 76 euros

Castilla y León decide hoy su futuro en las urnas. Si el sorteo de tu ayuntamiento te señaló con el dedo, ya eres parte oficial de la maquinaria democrática o lo que es lo mismo participas de lleno en la gran fiesta de la democracia.

Ser miembro de una Mesa Electoral no es solo una obligación legal que puede acarrear multas si no se cumple, es también una oportunidad para vivir las elecciones desde el corazón del sistema.

Básicamente, tú y tus compañeros seréis los encargados de recoger los votos y asegurar que todo el proceso sea legal y transparente. Estarás en un equipo de tres personas: un Presidente (la máxima autoridad de la mesa) y dos Vocales.

Recuerda que si eres suplente, tu cita también es a las 8:00 de la mañana en el local electoral. ¡Nada de quedarse en la cama! Si el titular no aparece, te tocará entrar en acción.

Pues eso, hay que estar a las 8 de la mañana en tu local electoral. Si han ido el presidente y los vocales y tú eres suplente, puedes irte a casa después de que se cree la Mesa y después de firmar los documentos necesarios.

Si necesitas un justificante de que has estado a tu hora, la Mesa te lo dará.

A partir de las 9 de la mañana el presidente abre la votación cuando dice en voz alta las palabras: “Empieza la votación”. A partir de ese momento las personas pueden votar.

Luego a las 8 de la tarde el presidente deberá decir en voz alta que termina la votación.

Si hay alguna persona dentro del local electoral que no ha votado, la mesa esperará a que lo haga, pero no podrá votar nadie más.

Además, el mantenimiento del orden público es fundamental. Como miembro de la Mesa, debes saber que el proceso debe transcurrir en un ambiente de respeto y tranquilidad, asegurando que el Local Electoral sea un espacio seguro para la ciudadanía.

Lo que ganarás por tu tiempo

No todo es "trabajar por amor al arte". Como miembro de la mesa, tienes una serie de derechos garantizados por ley:

Tienes una compensación económica que para muchos no es suficiente. Así, recibirás 76,41 euros netos por la jornada.

También tienes derecho a faltar a tu trabajo el día de las elecciones y, además, disfrutar de una reducción de 5 horas en tu jornada laboral del día siguiente (el 16 de marzo).

Y por supuesto, todo legal. Estarás protegido por la Seguridad Social ante cualquier incidente durante el día.

Importante, que todo trabajo merece su recompensa. Para cobrar los famosos 76 euros, no olvides llevar al representante de la Administración tu DNI y un certificado de titularidad bancaria para que puedan ingresarte el dinero.

Para que no te pierdas entre tanto papel, aquí tienes los elementos clave que manejarás:

En estas elecciones, los sobres y las papeletas son de color sepia (un marrón clarito).

Tendrás urnas cerradas con seguridad y cabinas con cortinas para garantizar que el voto sea secreto.

Manejarás las listas oficiales donde aparecen todas las personas que tienen permiso para votar en tu mesa específica.

No estarás solo. Por el local electoral circularán los Interventores y Apoderados de los partidos políticos. Su trabajo es vigilar que el recuento sea justo y pueden pedir certificados o hacer reclamaciones si lo ven necesario.

Al final del día, después de que el último votante deposite su sobre a las 20:00h, llegará el momento del escrutinio: el recuento de los votos. Es ahí donde rellenaréis las actas finales para certificar cuántos apoyos ha recibido cada partido en vuestra zona.

¿Qué ocurre si falla el equipo o falta material?

La puntualidad es sagrada, pero a veces las piezas no encajan. Si a las 8:00 de la mañana no están los tres miembros titulares ni sus suplentes, el primer vocal asumirá la presidencia.

Si aun así no sois tres personas, la Junta Electoral de Zona intervendrá para elegir a personas que se encuentren en ese momento en el local. ¡Atención! Si el reloj marca las 10:00 y la mesa sigue sin formarse, la votación se aplazará a los dos días siguientes.

En caso de que falte cualquier material esencial, o si las papeletas de algún partido se agotan, no hay que entrar en pánico. Se debe avisar inmediatamente al representante de la Administración o a la Junta Electoral de Zona.

Si faltan papeletas, la votación se detiene un máximo de una hora para reponerlas, y ese tiempo se recuperará alargando la jornada al final del día. Solo si el problema persiste más de una hora, el presidente, previa consulta, podrá suspender la votación, destruir las papeletas de la urna y convocar de nuevo a los votantes tras 48 horas.

Dudas en el censo y la identificación de los votantes

Una de las preguntas más frecuentes es: ¿se puede votar con el DNI caducado? La respuesta es sí, siempre que el documento sea el original y tenga foto (nunca fotocopias).

Por otro lado, si alguien no aparece en el censo, solo podrá votar si es un interventor de esa mesa, si presenta una sentencia judicial a su favor o si aporta una certificación de la Oficina del Censo Electoral.

Además, si ya has votado por correo, recuerda que no puedes volver a hacerlo en la mesa; tu nombre aparecerá marcado con una letra "C" en la lista para evitar duplicidades.

El orden y la validez del voto

Como miembros de la mesa, debéis estar siempre al menos dos personas presentes. Vuestra misión es velar por la limpieza del proceso:

Votos nulos: Cualquier papeleta con mensajes escritos o marcas extrañas será nula, a menos que sean pequeñas rayas o cruces que no alteren la intención del voto.

Voto libre: Si sospecháis que alguien está votando bajo coacción o no es libre, debéis dejarle votar, pero es obligatorio anotar el incidente y su DNI en el acta de la sesión.

Consultas: Si un votante tiene dudas complejas, debéis remitirlo directamente a la Junta Electoral de Zona, que es el órgano encargado de resolverlas.