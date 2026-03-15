Elecciones de Castilla y León, en directo | Mañueco contiene a Vox y gana con claridad en Castilla y León

Carlos Martínez, candidato del PSOE, ha celebrado el segundo puesto, curiosamente, aunque aspiraba a ser el ganador.

“No estoy contento, han sido unos buenos resultados, pero no estoy contento”, ha afirmado desde Soria.

“Hemos trabajado mucho durante todo este tiempo para intentar que Castilla y León tuviera un cambio”.

“La realidad es que tenemos mucho potencial, pero nos hemos quedado a poco y no hemos llegado al final”.

“Hay que felicitar a Mañueco por su victoria, aunque no he podido llamarle”.

“Volver a escuchar a Mañueco como si tuviera una mayoría suficiente, pero me temo que nos tenemos que ver dentro de poco por su falta de consistencia”.