Elecciones de Castilla y León, en directo | Mañueco contiene a Vox y gana con claridad en Castilla y León
Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 99% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,47%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,75%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,9%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,3%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,91%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,72%
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Resultados elecciones Castilla y León | El 65,6% de los castellanos y leoneses ejercen su derecho a voto, 6,8 puntos más que la participación de 2022
La participación en los comicios autonómicos de este domingo, 15 de marzo, alcanzó el 65,6 por ciento, 6,8 puntos más de la registrada en 2022.
Ejercieron su derecho a sufragio más de 1,2 millones de ciudadanos, mientras que la abstención rozó las 644.000 personas. Casi un 1,5 ciento de los votos, 18.000, fueron en blanco.
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Resultados elecciones Castilla y León | Carlos Martínez (PSOE): "Han sido buenos resultados, pero no estoy contento"
Carlos Martínez, candidato del PSOE, ha celebrado el segundo puesto, curiosamente, aunque aspiraba a ser el ganador.
“No estoy contento, han sido unos buenos resultados, pero no estoy contento”, ha afirmado desde Soria.
“Hemos trabajado mucho durante todo este tiempo para intentar que Castilla y León tuviera un cambio”.
“La realidad es que tenemos mucho potencial, pero nos hemos quedado a poco y no hemos llegado al final”.
“Hay que felicitar a Mañueco por su victoria, aunque no he podido llamarle”.
“Volver a escuchar a Mañueco como si tuviera una mayoría suficiente, pero me temo que nos tenemos que ver dentro de poco por su falta de consistencia”.
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Resultados elecciones Castilla y León | García Gallardo carga contra Abascal: "Con cara de funeral. Falsa euforia"
García-Gallardo, el que fuera candidato de Vox en las elecciones de 2022, y ya fuera del partido, no se muerde la lengua, en este caso, el dedo porque lo ha hecho desde X.
“Abascal diciendo que baten récords, con cara de funeral. Falsa euforia. Normal”.
“La realidad: en 2022, VOX +12. En 2026 (en el mejor momento de la historia, según la dirección del partido)…+1, con el PP y el PSOE haciendo +2 cada uno de ellos. Exitazo”
Abascal diciendo que baten récords, con cara de funeral. Falsa euforia. Normal.— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) March 15, 2026
La realidad: en 2022, VOX +12. En 2026 (en el mejor momento de la historia, según la dirección del partido)…+1, con el PP y el PSOE haciendo +2 cada uno de ellos. Exitazo 👍
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Resultados elecciones Castilla y León | Gascón (IU): "Analizaremos las causas"
El candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, señaló, tras el escrutinio, que “ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”.
El candidato reconoció que algunos objetivos no se han podido lograr y que “se analizarán las causas en los próximos días”.
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Resultados elecciones Castilla y León | Mañueco, feliz: "Hemos obtenido un gran resultado, el mejor de todos los partidos"
Mañueco, candidato del PP, feliz por el resultado: “Hemos obtenido un gran resultado, hemos ganado en procuradores, los que más, y hemos ganado en votos”.
“Frente al ruido, hemos hecho una gran campaña, pegados al territorio y ocupándonos de los problemas de los ciudadanos”.
“Mañana empezará el diálogo con todas las fuerzas políticas, y habrá un gobierno para todos”.
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Resultados elecciones Castilla y León | Abascal: "No vamos a defraudar a nuestros votantes"
Santiago Abascal, líder de Vox desde Madrid: “Quiero dar las gracias a los castellanos y leoneses que nos han llevado en volandas. A través de todos los territorios. A todas esas personas que nos han dado su confianza. No les vamos a defraudar”-
“Vox ha crecido en número de votos, en escaños y en porcentaje. Y es la tercera vez que lo hacemos en unas elecciones autonómicas. Pese a los intentos de hacernos caer no hay techo para Vox. Avanzamos hablando de los problemas de los ciudadanos”.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 97,38% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,46%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,81%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,9%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,3%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,91%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,72%
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Resultados elecciones Castilla y León | Alicia Gallego (UPL): "Seguiremos luchando por la autonomía"
Alicia Gallego, candidata de UPL. “Seguiremos luchando estos próximos cuatro para luchar por la autonomía leonesa”.
Se quedan en los tres procuradores que tenían, aunque esperaban algo más y siguen sin tener grupo propio en las Cortes.
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Resultados elecciones Castilla y León | Feijóo ya ha llamado a Mañueco para felicitarle
El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha mantenido una conversación telefónica con el candidato de la formación en las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, según han confirmado fuentes de Génova.
El presidente de los ‘populares’ se encuentra siguiendo el escrutinio en la séptima planta de la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova y, apenas hace unos minutos, ha conversado telefónicamente con Mañueco.
Además, se han emplazado a realizar una videollamada a lo largo de la noche, posiblemente "después" de que el candidato comparezca ante los medios en Salamanca.
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Resultados elecciones Castilla y León | Pollán: "Hemos roto nuestro techo de votos"
Pollán, el candidato de Vox: “No he podido hablar con Mañueco. Ha sido una noche muy intensa”.
Solo ha sumado un procurador más, de 13 a 14, y por eso saca pecho: “Tenemos el mejor resultado de Vox de su historia, hemos roto el techo, así que muy contentos”.
"La ola del sentido común es imparable. Somos una realidad imparable", ha añadido.
Mensaje para Mañueco: "Algunos tendrán prisa por repartir sillones, nosotros no, iremos plazos a plazos, medidas a medidas".
"Solo trabajamos por los españoles, hoy es un día para celebrar un día histórico", ha finalizado antes de tener unas palabras de agradecimiento a Santiago Abascal.
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Resultados elecciones Castilla y León | Podemos cae en picado: "Es un resultado nefasto"
Lo de Podemos en Castilla y León ha sido todo un fracaso, y así lo reconoce su candidato Miguel Ángel Llamas. La formación de Pablo Fernández no ha llegado a los 10.000 votantes.
"A pesar del nefasto resultado he comprobado estos días que viene gente empujando y, a pesar del mal resultado, estoy convencido de que Podemos se va a recuperar y volverá más fuerte".
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Resultados elecciones Castilla y León | Soria Ya pasa de 3 a 1: "No nos vamos a rendir"
Otro de los derrotados de la noche es Soria Ya. Su candidato Ángel Ceña quita hierro al asunto, pese a pasar de 3 procuradores a uno.
"Vamos a seguir trabajando por Soria, solo con 1, pero haciendo el mejor trabajo posible. No nos vamos a rendir; lo que vamos a hacer es analizar cómo podemos seguir sirviendo a los ciudadanos de Soria. Es nuestro ADN".
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Resultados elecciones Castilla y León | La izquierda fuera de las Cortes
La gran derrotada de estas elecciones en Castilla y León es la izquierda. Podemos, IU-Sumar se queda sin representación después de 15 años. Algo para reflexionar.
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Resultados elecciones Castilla y León | Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 87,03% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,51%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,83%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,93%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,22%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,93%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,66
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Resultados elecciones Castilla y León | Mañueco contiene a Vox y gana con claridad en Castilla y León y el PSOE evita la debacle pero confirma su irrelevancia
El Partido Popular ha ganado con claridad las elecciones autonómicas de este domingo Castilla y León con un 35,76 % de los votos y 33 escaños, más de cuatro puntos y dos procuradores más que en 2022.
La formación de Alfonso Fernández Mañueco, que se ha quedado a nueve escaños de la mayoría absoluta, volverá a depender de un Vox que no ha cumplido las expectativas y se ha quedado lejos del ansiado 20% de los apoyos.
Los de Carlos Pollán se han quedado en un 18,84% y 14 procuradores, solo un punto y un procurador más que hace cuatro años, aunque el partido volverá a tener la llave del Gobierno de la Junta.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 83,06% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,61%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,93%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,91%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,09%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,93%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,62%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 70,15% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,72%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 31,11%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,84%
- UPL: 3 escaños (=) — 3,89%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,93%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,61%
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Elecciones en Castilla y León | Con el 70% escrutado, el PP gana 2 escaños más que en 2022
Con el 70 % escrutado, el PP gana 2 escaños más que en 2022, el PSOE sube 2 y Vox sólo suma 1
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Elecciones en Castilla y León | Sigue la tendencia, el PP ganaría las elecciones
El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas en Castilla y León, con el 55 por ciento escrutado, que le otorga 33 procuradores de los 82 que compondrán las nuevas Cortes, lo que le obligaría a pactar con Vox, que se consolidaría como la tercera fuerza en la Comunidad, con 14 parlamentarios. Los ‘populares’ mejorarían su resultado de 2022 en dos escaños, y Vox en uno.
El PSOE obtiene 30 procuradores, también dos más respecto a los comicios de 2022. UPL obtendría tres representantes en las Cortes, lo que le permite mantener su representación; mientras que Soria Ya bajaría dos y obtendría un escaño, el mismo que Por Ávila, que mantiene el que actual.
Con este porcentaje de voto escrutado desaparece del Parlamento Podemos-Alianza Verde, que tenía uno, así como Ciudadanos, que tenía otro.
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Elecciones en Castilla y León | Mañueco augura una gran noche del PP: "Vamos a ganar, pero hay que dialogar"
El candidato del PP ha llegado ya al hotel de Salamanca donde se encuentra el partido. Sus declaraciones han sido bien claras.
"Vamos a ganar las elecciones, pero tenemos que dialogar. Sabemos con quién no a vamos a pactar", ha afirmado.
Además ha asegurado que ya ha hablado con Feijóo.