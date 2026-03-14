Las seis castellanas y leonesas más influyentes de España que han brillado en la gran noche de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Foto de familia de la gran noche de Magas de EL ESPAÑOL Nieves Díaz

Las mujeres más relevantes del mundo de la política, la empresa, la cultura, la ciencia, el deporte y el tercer sector de toda España celebraron en el Teatro Real la XIII gala de Las Top 100 Mujeres Líderes, que confirmó a las nuevas integrantes del ranking en un reconocimiento al talento femenino en España.

Entre ellas, seis mujeres de Castilla y León:

Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea, en la categoría de Académicas e Investigadoras.

Paula Villares, jefa de medicina interna del Hospital Universitario HM Sanchinarro, en la categoría de Directivas.

Gadea de la Viuda, directora general de Abante Asesores, en la categoría de Empresarias.

María del Dado Alonso Sánchez, CFO de NebiusGroup, en la categoría de Top 10 Exterior.

Elena M. Ordóñez del Campo, senior VP y Global Strategic Partnerships Officer de SAP, en la categoría de Top 10 Exterior.

Marifran Carazo Villalonga, vallisoletana y alcaldesa de Granada, en la categoría de Políticas.

La gala, celebrada por Magas de EL ESPAÑOL y retransmitida en directo por atresplayer, la plataforma de Atresmedia, estuvo conducida por la periodista Helena Resano y contó con las actuaciones musicales de Daniela Blasco, Chenoa y Sole Giménez.

Las categorías que conforman el ranking son: académicas e investigadoras; altas ejecutivas, consejeras y CEO; cultura y artes escénicas; directivas; empresarias; función pública, institucional e impacto social; medios de comunicación; ocio y deporte, políticas; startups y profesionales independientes; y un Top 10 Exterior.

Numerosos rostros de la actualidad política como María Guardiola (presidenta de la Junta de Extremadura), Marga Prohens (presidenta de Baleares), Natalia Chueca (alcaldesa de Zaragoza) y Meritxell Batet (expresidenta del Congreso de los Diputados) acudieron al evento como muestra de su apoyo al talento y la innovación impulsada por mujeres.

Entre los asistentes también se encontraban Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y lifestyle; José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, acompañado de Columna Martí; y Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes en España’.

También acudieron a la cita reconocidas periodistas del panorama nacional como Sandra Golpe y Ana Terradillos. Igualmente estuvieron presentes caras muy representativas de diferentes sectores como Ana Peleteiro, Samantha Vallejo-Nágera, Pilar Jurado o Sandra Ibarra.

Las Top 100 Mujeres Líderes se eligieron a través de más de 110.000 votos recogidos de manera online, a los que se sumó la deliberación de más de 30 grandes personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa, la comunicación o las artes, entre otras disciplinas.

Tras este doble proceso, 110 nuevas mujeres forman parte de la prestigiosa lista que reconoce el potencial femenino tanto nacional como internacional.

"La voz"

Cruz Sánchez de Lara puso en valor una gala como Las Top 100 Mujeres Líderes, fruto del “talento, el trabajo y la constancia" y que reúne a mujeres que lideran en los diferentes ámbitos. “Sois la voz de las diferentes esferas de la sociedad civil, de la vida pública y del tejido empresarial”, destacó Sánchez de Lara.

La editora de Magas y lifestyle, que lució un vestido de Pedro del Hierro, agradeció a la firma y al Grupo Tendam su apoyo, pues fueron “de los primeros que creyeron” en el proyecto de la revista. La moda habla y, en este caso, el modelo que lució Cruz Sánchez de Lara tenía muchos significados.

El primero, de agradecimiento a quienes apostaron por Magas cuando empezó. El segundo, el de dejar que otros nos cuiden, desvelando que en enero le detectaron un tumor benigno por el que fue sometida a una operación. La conclusión: “Tenemos que vigilar nuestra salud”. “Nos pasamos la vida cuidando proyectos y a veces dejamos para más tarde cuidarnos a nosotras mismas”.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL concluyó que “el liderazgo no se mide solo por los cargos que ocupamos sino por los caminos que abrimos. No importan lo pequeños que sean porque en cada gesto, el mundo cambia un poco”.

Por su parte, Mercedes Wullich, recordó la importancia hoy en día de “detenernos”, que es “la promesa del asombro” y que, según Hannah Arendt, “es el origen del pensamiento, la capacidad de mirar el mundo sin darlo por hecho, de no consentir que lo injusto se vuelva paisaje”.

La fundadora de Las Top 100 Mujeres Líderes también hizo referencia a una tecnología de plena actualidad como la Inteligencia Artificial. Wullich destacó que ya hay informes que muestran cómo la IA “está reciclando un pasado desigual que sigue pesando sobre las mujeres”.

“Reproduce patrones, brechas, narrativas y reorganiza lo que queremos desbaratar”, subrayó. Sin embargo, puso esperanza.

“Estoy convencida de que el antídoto es recuperar el asombro. El asombro como grieta, el que rompe la inercia y nos devuelve la capacidad de pensar, de revisar los datos, de interrumpir, de desobedecer. Interpelar esa neutralidad que es ficticia, desarma los lugares comunes”, destacó Wullich.