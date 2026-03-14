El candidato de Podemos en CyL denuncia el lanzamiento de un cristal contra la caseta: “Estaba con mi hijo; sé quién es”

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado este sábado que un hombre lanzó un cristal contra la caseta electoral de la formación en Valladolid mientras él se encontraba en su interior junto a su hijo de tres años.

El dirigente anunció que ha presentado una denuncia ante la Policía por lo ocurrido que ha podido confirmar este medio.

Llamas relató el incidente a través de sus redes sociales, donde calificó la situación de “muy grave” y aseguró que acudiría “inmediatamente” a denunciar los hechos. “Hasta aquí hemos llegado”, escribió en su publicación. Incluso ha llegado a publicar una imagen del hombre, que en su opinión, ha sido el que lo ha lanzado.

Según explicó posteriormente en declaraciones, el suceso se produjo cuando acudió a la caseta de su partido para recoger algunas pertenencias. “Hoy es día de reflexión y estaba paseando por Valladolid con mi hijo y, como tenía pertenencias en la caseta electoral de Podemos, tenía que recoger el abrigo y una maleta”.

Así, “fui a la caseta con mi hijo y cuando estábamos dentro escuché un golpe muy fuerte; cayeron cristales en la caseta”, relata.

El candidato explica que su principal preocupación fue su hijo, que se encontraba cerca de la ventana. “Mi hijo, por estatura, tiene tres añitos, y es lo que más me preocupaba porque estaba cerca de la ventana. No me ha pasado nada y lo primero que hice fue ver que mi hijo estaba bien”, afirma.

Tras el impacto, Llamas salió al exterior y vio a un hombre que se alejaba rápidamente. “Justo salí a la puerta y vi a un individuo que iba con paso acelerado. Le paré y se puso un poco desafiante; luego lo negó, pero claramente era él. Le he hecho una fotografía y hemos venido a la comisaría de policía a denunciar”, explica.

El dirigente aseguró que este tipo de situaciones le llevan a reflexionar sobre el clima político actual. “Este tipo de cosas te hacen replantearte todo y también creo que hay un clima de odio impulsado por las derechas y por algunos medios de comunicación. No se puede generalizar, pero hay un clima de odio en las redes sociales también y estas son las consecuencias”, sostuvo.

Asimismo, advierte de que llevará el caso “hasta el final” y remarca que “hay líneas rojas: a un niño no se le puede hacer esto”.

Apoyo

Tras conocerse el incidente, diversas figuras del partido expresaron su apoyo. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, defendió en redes sociales que debe haber “ninguna impunidad para los agresores ni para quienes alimentan el odio y la violencia desde las televisiones y las tribunas de poder. Basta ya”.

También reaccionó el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien calificó lo ocurrido de “intolerable” y denunció que “se están traspasando todas las líneas rojas”. Además, reclamó que la Policía actúe para que no haya impunidad para “acosadores y agresores”.