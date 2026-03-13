Pulso nacional en Valladolid de Sánchez, Feijóo, Abascal y Montero en un cierre de campaña de alto voltaje

Valladolid se convierte en un hervidero político nacional para cerrar la campaña en Castilla y León (Fotos Ical: Carlos S. Campillo, Rubén Cacho, Miriam Chacón y Nacho Valverde)

Valladolid se convierte este viernes en un hervidero político a nivel nacional. La ciudad del Pisuerga ha sido la plaza elegida por todos los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas este 15 de marzo para cerrar la campaña electoral por todo lo alto y contando con la artillería pesada.

De esta manera, Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Pedro Sánchez (PSOE), Irene Montero (Podemos) y Enrique Santiago (Izquierda Unida) tratarán de rascar los últimos votos para sus respectivos partidos en distintos mítines que arrancarán casi de forma simultánea, entre las 18:00 y las 19:30 horas, y a pocos kilómetros de distancia entre ellos.

Los primeros en empezar serán PSOE y Podemos. Los socialistas han elegido la Cúpula del Milenio, como ya hicieron en 2022, para cerrar su campaña electoral. El principal atractivo de su cartel será Pedro Sánchez, pero le acompañarán otros pesos pesados como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, o el expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero.

Por supuesto, también estarán el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y la número 1 por Valladolid, Patricia Gómez Urbán. El acto comenzará a las 18:00 horas. Cabe resaltar que Sánchez y Zapatero sí han coincidido en distintos actos, pero no lo hacen en un mitin político desde 2023.

A esta misma hora, pero en su caso en el Centro Cívico Esgueva, en la calle Madre de Dios, también cerrará la campaña Podemos. Al igual que los socialistas, también han decidido poner toda la carne en el asador, con la presencia de la eurodiputada Irene Montero, la secretaria general del partido, Ione Belarra, el portavoz y último procurador en las Cortes, Pablo Fernández, y la secretaria estatal LGTBIQA+, Mar Cambrollé.

Todos ellos, junto a la periodista de Canal Red Laura Arroyo acompañarán en este último día de campaña al candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas.

A pocos metros del PSOE estará el PP, que han optado por la Feria de Valladolid. Desde las 18:30 horas, el presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ocuparán el pabellón 3 del recinto.

Posteriormente, a las 19:00 horas, la coalición de Izquierda Unida (IU), Sumar y Verdes Equo ha preferido no estar bajo techo y se han decantado por la Plaza de Fuente Dorada. Aquí, el candidato, Juan Gascón, estará acompañado por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y la portavoz de Sumar, Verónica M. Barbero.

Junto a ellos, también estarán la nº2 en la lista por Valladolid y el nº5, Marina Echebarría y Diego Las Heras Alonso, respectivamente. En el caso de IU-Sumar-Verdes Equo: En Común, incluso llegarán a celebrar una "fiesta fin de campaña" en el Desván del Deseo a partir de las 20:00 horas.

Los más tardíos serán los de Santiago Abascal, que arrancarán su cierre de campaña a las 20:30 horas. Ellos también han elegido por estar en la calle, en la Plaza de Zorrilla. El líder de Vox acompañará a su candidato, Carlos Pollán.

Con la salvedad de Podemos, que ha elegido un lugar más alejado del centro, el Casco Histórico de Valladolid acoge este viernes a los principales líderes nacionales de la política. Bajo techo o en la calle, lo que hay es una clara diferenciación en la estructura de sus cierres de campaña.

Mientras la derecha, con PP y Vox, optan por dar visibilidad únicamente a sus líderes y candidatos, la izquierda, con PSOE, Podemos y la coalición IU-Sumar-Verdes Equo, se trae a más pesos pesados para apoyar a sus principales baluartes para tratar de convencer a la ciudadanía.