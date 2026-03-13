CSIF pide pagar como horas extras el trabajo de los empleados de los ayuntamientos de CyL el 15M

Una persona ejerciendo su derecho al voto en Castilla y León. Nacho Valverde / ICAL.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido que los ayuntamientos de Castilla y León reconozcan y abonen “como horas extraordinarias” los servicios que realicen los empleados municipales durante la jornada electoral de este domingo, 15 de marzo.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León han añadido que ese día “numerosos trabajadores tendrán que prolongar o modificar su jornada habitual para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones”.

CSIF ha considerado que “el trabajo del personal municipal que participe en tareas logísticas, administrativas, de apoyo técnico o de seguridad supera en muchos casos la jornada ordinaria establecida” por lo que “debe ser compensado conforme a la normativa laboral vigente".

Citan al Estatuto de los Trabajadores que considera horas extraordinarias aquellas que “se realizan por encima de la jornada ordinaria de trabajo, y deben compensarse económicamente o mediante descanso equivalente”.

Además, el sindicato subraya que el propio marco normativo que regula la jornada electoral en Castilla y León contempla “medidas específicas para facilitar el ejercicio del voto, como permisos retribuidos dentro de la jornada laboral, lo que evidencia el carácter excepcional de ese día en el ámbito laboral”.

La organización sindical destaca que “la jornada electoral supone un importante despliegue de medios humanos y materiales en los municipios” donde “su personal desempeña funciones esenciales para garantizar la apertura de colegios electorales, el soporte administrativo, la logística o la coordinación con fuerzas de seguridad”.

CSIF remarca que este esfuerzo extraordinario debe ser reconocido y retribuido “de forma justa”, cuando implica prolongaciones de jornada o servicios fuera del horario habitual.

En este sentido, el sindicato independiente recuerda que “ya existen precedentes judiciales en los que se ha reconocido el derecho de los empleados públicos a percibir compensaciones por exceso de jornada cuando este no ha sido reconocido por la administración correspondiente”.

CSIF pide que las corporaciones locales “establezcan criterios claros y homogéneos para evitar interpretaciones dispares entre ayuntamientos y garantizar un trato equitativo a todos los empleados públicos municipales de la Comunidad”.

El sindicato advierte de que, “si no se produce este reconocimiento, estudiará las acciones sindicales y legales necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales del personal municipal”.