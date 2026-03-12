Meteored lo confirma y alerta: aire polar y lluvias en Castilla y León para el fin de semana

Tras la borrasca Regina y el paso de varias danas, se han registrado precipitaciones destacables en las regiones mediterráneas, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con crecidas significativas de ríos en algunas zonas.

Destacan los más de 45 l/m² en Mallorca el lunes y los más de 100 l/m² en la sierra del Maigmó (Alicante) el martes, así como nieve en cotas bajas de Murcia y buena parte de la mitad oriental de Andalucía, algo inusual en marzo. Ayer, la lluvia fue más intensa en la Marina Alta (Alicante), superando los 100 l/m² en algunos puntos.

Hoy, jueves 12 de marzo, es el día más tranquilo de la semana. Tras las nieblas matinales, se esperan precipitaciones débiles en Galicia, la zona montañosa del sureste peninsular y el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Habrá calima en las islas orientales de Canarias. Las temperaturas subirán de manera generalizada, con vientos destacados: levante fuerte en el Estrecho, tramontana en el Ampurdán, sureste en las costas gallegas y alisio moderado a fuerte en Canarias.

Mañana, viernes 13 de marzo, un frente frío avanzará por el noroeste de la Península, provocando precipitaciones débiles en esa zona y más intensas en Galicia y Asturias, extendiéndose después al Cantábrico y los Pirineos. Se espera nieve en las cordilleras Cantábrica, Ibérica y Pirenaica.

En el resto de la mitad norte y en Baleares predominará el cielo parcialmente nuboso con bancos de niebla. Las temperaturas descenderán en el noroeste peninsular y subirán en la vertiente mediterránea y Canarias. Predominarán los vientos del norte y noroeste, con fuerza en Galicia y el Cantábrico, y rachas fuertes de alisios en Canarias.

El sábado, el frente seguirá avanzando por el resto de la Península, dando lugar a precipitaciones en numerosas comarcas, que pueden ser fuertes en el tercio norte y en zonas mediterráneas, acompañadas de tormentas.

La nieve seguirá afectando a las cordilleras del norte, mientras que el suroeste permanecerá mayormente seco. En Canarias se esperan nubosidad y precipitaciones débiles en el norte.

Tras el frente, entrará aire polar desde Canadá, con un descenso generalizado de las temperaturas y heladas en sistemas montañosos y algunas comarcas de la meseta castellanoleonesa.

El domingo, la masa de aire polar continuará afectando a la Península y Baleares, aunque tenderá a retirarse. Se esperan precipitaciones en las regiones cantábricas y Pirineos, donde serán de nieve en cotas bajas, y en las islas Baleares. En Canarias habrá calima y lluvias débiles en el norte de Tenerife y Gran Canaria.

La noche será muy fría, con heladas en amplias zonas del interior peninsular; muchas capitales, como Salamanca, Ávila, Burgos, Teruel, Girona, Cuenca o Ciudad Real, rondarán los 0 ºC. Las temperaturas máximas tenderán a subir, especialmente en la vertiente atlántica. Los vientos soplarán fuertes en Cataluña, con tramontana en el Ampurdán y cierzo en el valle del Ebro.