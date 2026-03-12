Feijóo duda de la política penitenciaria tras el crimen de Miranda: "Debe contemplarse la prisión permanente revisable"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dudado de que España tenga una política penitenciaria y unas leyes contra la violencia machista "adecuadas", además de un código penal "actualizado", tras el triple crimen de Miranda de Ebro (Burgos) en el que tres mujeres perdieron la vida tras incendiar un hombre con antecedentes el edificio en el que vivía su expareja.

Ha sido en un mitin en Villarcayo, también en la provincia burgalesa, en el que ha acompañado a la cabeza de lista del PP por Burgos este 15 de marzo, Marta Arroyo, al presidente provincial del partido, Borja Suárez, y al candidato y alcalde de la localidad, Adrián Serna del Pozo.

Aquí, Feijóo ha incidido en que el presunto criminal había estado en la cárcel por abusar de una menor, detener ilegalmente y encadenar a una mujer y tenía desde "hace años" una orden de alejamiento sobre su expareja a la que "ayer en Miranda asesinó".

En este punto, el líder 'popular' ha resaltado que "merece la pena pensar" que ante estas circunstancias, "en estas conductas reiteradas, con estos agravantes, en la pena de prisión permanente revisable", aludiendo a que el detenido no debería haber estado en la calle en libertad.

"Por eso lo volvemos a pedir en nombre de las mujeres españolas y de los niños", ha insistido en este penúltimo día de campaña electoral en Castilla y León.

"Se trata de movilizar"

Tras mostrar sus condolencias por el terrible suceso acaecido a pocos kilómetros hace casi 48 horas, Feijóo ha llamado en su intervención a alcanzar el mismo porcentaje que el PP ha logrado en las anteriores elecciones europeas, generales y municipales.

"Así conseguiríamos una enorme estabilidad y una mayoría en las Cortes de Castilla y León. Se trata de movilizar a todos aquellos que en las elecciones europeas y generales votaron por el PPCyL. Así tendríamos el mejor resultado en los últimos años. A esos les tenemos que recordar que vuelvan a votar", ha apuntado.

Con esta proclama, Feijóo ha llamado a hacer ese "esfuerzo" a todos los militantes y electorado, para que la Junta pueda disponer de "fortaleza y que el lunes no perdamos un minuto para seguir trabajando por esta tierra".

"La mayoría de los que se presentan a las elecciones de Castilla y León solo les preocupa el domingo, pero al PP y a Alfonso Fernández Mañueco les preocupa lo que pase el lunes, las siguientes semanas, meses y años", ha garantizado.

De pedir el voto para Sánchez a bloquear

Respecto a los contrincantes, ha acusado al PSOE de "pedir el voto para salvar a Pedro Sánchez", mientras que Podemos, Izquierda Unida, Sumar, "restar y dividir", ironizando, lo hacen para "no desaparecer". Sobre "nuestros amigos de Vox", ha recalcado que están "para bloquear".

"Ya les conocemos, salieron por piernas de los gobiernos. En cuanto ven un problema, dimiten. En cuanto ven que si se van suben en las encuestas y si se quedan bajan, se van. Nosotros nos hemos quedado para gobernar, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra", ha garantizado.

En este sentido, Feijóo ha recordado que el PP lleva "mucho tiempo" en el Gobierno de Castilla y León porque "llevamos todo el tiempo ganando y vosotros perdiendo", refiriéndose al PSOE.

A estos, mismos, además, les ha apuntado que "lo que no se puede hacer es perder y gobernar, cosa que nosotros no hacemos".

"No se improvisa, es hacer"

Para Feijóo, gobernar "no es fácil", ya que no se limita a "echar un discurso, poner un tuit o manejar a mando a distancia un partido desde Madrid", sino que es "pagar la dependencia a los mayores, gestionar los hospitales, tener un nivel educativo superior al resto de España, pagar antes que nadie la PAC o hacer carreteras y vertebrar el territorio".

"No se improvisa, no es hablar, predicar, es hacer y eso es lo que queremos nosotros. Gobernar es bajar los impuestos y que mejoren los servicios públicos, presentar los presupuestos y aprobarlos", ha incidido.

"Nadie entiende a Vox"

Siguiendo esta línea, el líder 'popular' ha insistido en que "con la que está cayendo nadie puede entender que Vox no facilite un gobierno del PP cuando gana" y ha asegurado que le da "vergüenza" lo que están haciendo en Extremadura, en alianza con "PSOE y con Podemos".

"No aceptamos lecciones de patriotismo de nadie. Llevo toda mi vida sirviendo a mi país y ganando a los socialistas, nacionalistas e independentistas. No me van a dar lecciones de ganarles aquellos que no han ganado nunca", ha recordado.

En este contexto, Feijóo ha exigido "cumplimiento, respeto y verdad", para dejar de "vivir a costa de los demás". "La política no va de consignas, va de cumplir y subir, no se mide en decibelios, se mide en resultados. La política es algo noble, a pesar de lo que está haciendo el Gobierno de España", ha asegurado.

Compromisos con Burgos

Con la mente igualmente puesta en las elecciones generales, previstas para 2027 si no se adelantan, Feijóo ha querido asumir este jueves dos compromisos con la provincia de Burgos. El primero de ellos, ha sido garantizar el desbloqueo del tren directo de Burgos a Madrid

"Porque es justo, porque los demás lo tienen y porque Burgos lo merece. Habrá un proyecto con financiación, plazos y máquinas operativas trabajando. El ministro de Fomento vendrá cada tres meses", ha prometido.

Por otro lado, ha señalado que cualquier industria, instalación, empresa, urbanización o bloque de viviendas que se quiera construir, tendrá "energía eléctrica adecuada para que pueda haber inversiones, puestos de trabajo y podamos mejorar nuestra prosperidad".

Abarcando de forma más amplia estos objetivos, Feijóo ha señalado que en esta "crisis" de vivienda se necesitan construir un millón en España. "Este era el problema 16 cuando gobernábamos nosotros y ahora el uno, se ha incrementado el precio un 53%. Con Sánchez si un inquilino no paga la renta, que se joda el arrendador", ha denunciado.

Feijóo ha recalcado que esta estrategia de Sánchez es una "política antisocial de vivienda" y ha reclamado la necesidad de crear igualmente 700.000 puestos de trabajo en España.

En cuanto a la "crisis migratoria", Feijóo ha precisado que el PP "no es el PSOE que dice que entren de forma irregular, quédense de forma irregular y les pagamos por vivir en España". Tampoco Vox que "dice que no necesitamos ningún inmigrante".

"Los inmigrantes que vengan unidos a un contrato de trabajo que vengan, los que cumplan las leyes se pueden quedar, los que se integren que se queden, si trabajan y aportan que se queden", ha reivindicado.

Por último, Feijóo ha reiterado que la "única garantía" para España es el PP y por eso ha pedido "mantener nuestros votos unidos" para que Castilla y León "dé una señal a toda España para mandar un mensaje de estabilidad, de entendimiento y de responsabilidad".