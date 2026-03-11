Zapatero dice que PP y Vox son “valientes” con los inmigrantes y “sumisos” con Netanyahu y Trump en el “mejor” momento de España

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado en la tarde de este miércoles, 11 de marzo, en un acto público en el Restaurante Ziba de Segovia, con la mirada puesta en las elecciones autonómicas de Castilla y León que se van a celebrar este domingo.

En el mismo ha estado acompañado por Clara Martín, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, por José Luis Aceves, secretario general del PSOE de Segovia, candidato a las Cortes, y por Carlos Martínez, el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el PSOE.

“Ya sabéis cómo pienso y siempre estoy dispuesto a ayudar, convencido de nuestra fuerza. De la historia del mejor partido de la historia que es el PSOE”, ha asegurado José Luis Rodríguez Zapatero, en sus primeras palabras.

El expresidente del Gobierno ha hablado de que “la derecha siempre ha estado en contra” y ha afirmado que se siente orgulloso de la representación de personas como Carlos Martínez o como Clara Martín, antes de ensalzar el papel de Segovia y de su gente.

“La defensa de la legalidad, Estado de derecho, social, distribución de la riqueza. Eso encarna el PSOE. El PP siempre habla de que sobra gente en la universidad y nunca se refieren a sus hijos, sino a los de los trabajadores. No quieren compartir un proyecto común”, ha añadido.

Zapatero ha dicho que “se siente especialmente orgulloso de muchas cosas de este Gobierno”.

“Este es el mejor momento de la historia de España y lo protagoniza este Gobierno. Cuando a Trump le dio por decir que había que subir el 5% el gasto en defensa y Sánchez dijo que no lo iba a hacer me sentí orgulloso”, ha añadido.

Ha cargado contra ese 5% en defensa reclamado por Trump que no apuesta por “países con sanidad, educación pública” y demás aspectos.

“Un país es una patria con justicia. Integra a todos. El Gobierno lo ha demostrado. Acceso a todos, a los inmigrantes también para la sanidad. Sin discutir a los inmigrantes”, ha añadido.

“Oigo al PP y Vox con los inmigrantes. Que valientes con los inmigrantes y que sumisos con Netanyahu y con Trump. Si este país tiene inmigración es porque crece”, ha apuntado cargando contra ambos partidos.

Ha recordado a los españoles que se fueron en el pasado lejos de España y a los que querían que se tratara con “respeto y valores” y así, ha apuntado, hay que “tratar a los que llegan a nuestro país”.

“No hay nada más lamentablemente épicamente que usar las esperanzas, la lucha por vivir de tantos inmigrantes que llegan a nuestro país y, además, más torpe. El empeño y el debate de esta Comunidad es ganar población y frenar la despoblación. Los pocos miles que hemos ganado en 2025 han sido por la inmigración”, ha apuntado.

Ha apelado al corazón de cualquier ser humano para respetar a estos inmigrantes en un discurso centrado en “la legalidad internacional y la lucha por la paz” con gran alusión a la inmigración.

Unión Europea y la guerra

“La Unión Europea es una unión de derecho, al apego, a las normas. La humanidad ha luchado mucho por el estado de derecho. La cultura que nos ha permitido tener décadas contra el autoritarismo, de países que conviven”, ha añadido Zapatero.

Ha hablado del tratado de Lisboa y la acción exterior de la Unión Europea para “defender la paz y el sistema de Naciones Unidas”. Zapatero ha apostado por la “legalidad internacional” para “preservar al máximo la paz”.

“El uso de la fuerza solo es posible como reacción en legítima defensa o con el beneplácito de las naciones. Cualquier otro ataque es ilegal como la Guerra de Irak en 2003. Que a gusto me quedé de retirar las tropas de Irak y que tranquila tengo la conciencia. Una guerra ilegal y todo lo ilegal acaba mal”.

“Esta es una guerra promovida por Netanyahu, el que ha hecho lo que ha hecho en Gaza, con 20.000 niños muertos. Ilegal, inmoral. Todos los seres humanos que sienten un rechazo, incomprensión por haber visto lo de Gaza, siempre alzarán la voz contra los que actúan sin el amparo de la legalidad”, añade.

A la derecha española que “dice que el régimen de Irán es muy malo” dice que “no vio que bombardearan España con la dictadura de Franco”.

“Cuando veo esos misiles que matan a niñas inocentes no puedo, sufro mucho. La paz es la tarea. Valiente Pedro Sánchez, decidido desde el lado de la paz y la legalidad internacional. Siempre tendrá la conciencia tranquila y habrá dejado al PSOE del lado de la paz”, ha apuntado.

Sobre si es una posición electoralista ha añadido que la derecha “está a punto de decir que Pedro Sánchez fue el que le dijo a Trump que bombardeara Irán”.

Las generales del 27

“La oposición tiene que ponerse del lado Pedro Sánchez. Ayer vi el debate y Pedro Sánchez estuvo en la boca de los candidatos. Ya llegarán las Generales y volverá a estar en el Gobierno”, ha añadido.

Ha afirmado que el PP “ha gobernado muchos años y pocos hechos y acciones tienen para avalarlos”. Ha apostado por una campaña fuerte para volver a convertir a Sánchez en el presidente del Gobierno.

“Mentirosos y mentiras hay a puñetazos. Los mejores datos de empleo de la historia de España con Sánchez y 10 millones de mujeres trabajando en este país que es lo más importante. Las pensiones más revalorizadas que nunca. Mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional. Esos son logros de Pedro Sánchez”, ha afirmado Zapatero.

Ha ensalzado también “la mayor inversión en becas” y “por primera vez un ingreso mínimo vital” para que un país sea “solidario” para las personas que más lo necesitan.

“Ha hecho una regularización de inmigrantes. Yo hice una también. Desde fuera nos agradecen, argentinos, que esto suceda. No les gusta que viaje. Me llaman a muchos sitios. He estado en Ecuador, Venezuela y me he encontrado con personas que me dan las gracias por la regularización de inmigrantes”, ha insistido, reafirmando que “esto es el partido socialista”.

Ha recordado la regularización que él completó volviendo a cargar contra la derecha que “apoyan a los que más tienen”, ha insistido. “Hay que haberlo vivido y que te importe el futuro de los demás, esa es la esencia del PSOE y me siento orgulloso”, ha explicado.

“Invito a todos los presidentes a debatir si este es el mejor momento de España con la decisión valiente de Sánchez de estar apegado a la legalidad internacional, decir no al 5%. Tenemos el reconocimiento de los que quieren la paz y no quieren asumir el nuevo orden. Vamos a defender la valentía de Pedro Sánchez”, ha finalizado.

Todo asegurando que quiere un buen resultado para Carlos Martínez, afirmando que el “odio solo destruye y deja malas páginas en la historia del país"

El “momento del cambio”

“Este es el momento del cambio. Esto es socialismo en vena, lo que representamos. Es 11-M envío un caluroso recuerdo a víctimas y familias. Siempre en nuestro recuerdo, compañeros y compañeras”, ha asegurado José Luis Aceves, secretario general del PSOE de Soria, que ha sido el primero en tomar la palabra, a lo que se ha sumado después Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta.

Aceves ha encumbrado a José Luis Rodríguez Zapatero y le ha dado las gracias por acompañarlos.

“Carlos ha arrasado en los dos debates. Todo el mundo sabe que Mañueco miente más que el último minuto de la lavadora. El PP debe a los segovianos 1.000 millones de euros, en promesas. Ahora vienen a decir que van a hacer no sé qué. Tiene el poder por tenerlo. Su único proyecto es el poder”, ha añadido.

Ha afirmado que el PSOE “tiene un proyecto para gobernar” y ha confiado en la victoria, el domingo 15 de marzo, de Carlos Martínez.

“La única papeleta posible para conseguir el cambio es la del PSOE. No hay otra. Mañueco no tiene interés por Segovia. Nos tenemos que movilizar para conseguirlo”, ha finalizado el secretario general del PSOE de Segovia.

Gobierno con Sánchez, Junta con Martínez y el PSOE en el Ayuntamiento

Clara Martín, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha querido tener un homenaje y recuerdo por “las mujeres asesinadas en Miranda de Ebro” en “cifras dantescas en 2026”.

“Esta tarde defendemos lo que nos une a los socialistas: querer el futuro de esta tierra. Muchos meses y años de trabajo como concejala y alcaldesa de la mano de Clara Luquero y ahora como portavoz en la oposición, seguimos trabajando. En meses el cambio será posible en la ciudad”, ha afirmado.

Martín ha soñado con un Gobierno nacional presidido por Pedro Sánchez, en la Junta con Carlos Martínez y volver a recuperar el bastón de mando en el Ayuntamiento de Segovia.

“Carlos Martínez es el mejor ejemplo de la política que queremos trasladar a la Junta de Castilla y León. Significa escuchar a los vecinos, tener proyecto de futuro… cosa que Mañueco ha demostrado no tener”, ha incidido.

Se ha dirigido a Zapatero asegurando que “puso a España a la altura de los españoles y los ciudadanos” con “serenidad” y grandes avances con “mucho talante”, explicando que “fue el mejor de los ejemplos para todos”.

“Nos sacó de una guerra en la que no deberíamos haber entrado nunca. Ahora, el gobierno de España con Pedro Sánchez ha dicho que no a la guerra. Estamos en una situación muy distinta”, ha finalizado.