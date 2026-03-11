Vox pide a Ortega Smith que devuelva el acta si es expulsado por "hacer la guerra" por su cuenta: "Lo mismo que él exigía"

“Si finalmente se confirma su expulsión, debería dejar el acta, que es lo que él pidió para otros en las mismas circunstancias”, ha asegurado el secretario general de Vox en el Congreso y portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo.

La polémica con Ortega Smith sigue coleando en el seno del partido de Abascal, como se ha podido comprobar en la mañana de este miércoles, 11 de marzo, y en declaraciones de Figaredo ante los medios con las que ha exigido a Smith dejar el acta de diputado si es expulsado.

“Si tú no estás dispuesto a coordinarte con el partido, si no estás dispuesto a actuar como un equipo, si tú quieres hacer la guerra por tu cuenta, si tú quieres jugar tu propia partida, lo lógico es que devuelvas el acta”, ha explicado

“Y si finalmente se confirma la expulsión de Javier Ortega, lo que debe hacer es devolver el acta, que no es, ni más ni menos, que lo que él mismo exigía a personas que se vieron en la misma situación cuando él era secretario general del partido”, ha finalizado.