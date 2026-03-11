Mañueco anuncia 350 nuevas viviendas en León y pregunta a los que atacan al PP si quieren “gobierno o bloqueo”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este miércoles en un acto de campaña en León donde ha defendido el proyecto del PP para la provincia y ha anunciado medidas en materia de vivienda, sanidad, movilidad, empleo y desarrollo económico.

Durante su intervención, Mañueco ha asegurado que, a diferencia del resto de formaciones, el Partido Popular “viene a gobernar desde el primer día” y ha subrayado que el objetivo es seguir avanzando con un proyecto sólido. “Venimos a trabajar por León y por el resto de las provincias. Voy a defender a nuestra tierra por encima de los intereses del sanchismo”, ha afirmado.

El dirigente popular ha defendido además que el PP cuenta con un proyecto sólido frente a quienes, a su juicio, “solo presentan promesas lanzadas al aire”. En este sentido, ha asegurado que el programa del Partido Popular es “una hoja de ruta construida medida a medida, solución a solución y ciudadano a ciudadano”.

Viviendas

En materia de vivienda, Mañueco ha anunciado que se impulsará la construcción de 350 viviendas destinadas al alquiler o a la venta bonificada para jóvenes en distintos municipios de la provincia. Estas promociones se desarrollarán en León capital, Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Mansilla de las Mulas, entre otros.

Además, ha recordado que el PP pondrá en marcha la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que permitirá a los jóvenes deducirse en el IRPF hasta 7.500 euros destinados a la compra de su primera vivienda.

“A partir del próximo curso, 2026-2027, la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas de la Comunidad será gratuita para los empadronados. Y en León, el nuevo grado de Medicina será una realidad en septiembre. Vamos a construir un nuevo edificio para la facultad en la próxima legislatura”, ha comprometido.

Impulso al empleo y al suelo industrial

Durante el acto también ha anunciado que la Junta desarrollará 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad en todas las provincias, con actuaciones destacadas en León. Entre ellas, ha señalado el impulso al Parque Tecnológico de León y al polígono de Villadangos, que ha definido como “una historia de éxito por la demanda empresarial que han generado”.

Asimismo, se actuará en otros espacios industriales como los polígonos de El Bayo, Ponferrada o Cistierna con el objetivo de atraer inversión y generar empleo en León.

“El resultado del domingo será decisivo”

En la parte final de su intervención, Mañueco ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado y ha advertido de que el resultado electoral será decisivo para el futuro de la Comunidad.

“Tenemos que tener clara una cosa: cada voto que no sea para el Partido Popular será un voto para la izquierda”, ha afirmado.

En este sentido, ha apelado a la movilización en los últimos días de campaña y ha asegurado que solo el Partido Popular representa “certeza, proyecto de futuro, firmeza y seguridad” frente a quienes, a su juicio, ofrecen bloqueo e incertidumbre. “El 15 de marzo se deciden los próximos cuatro años. Si queréis certezas, proyecto y tranquilidad, la respuesta es votar al Partido Popular”.

Bloqueo o gobierno

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy a los que “atacan” al Partido Popular que se definan y fijen su posición ante la proximidad de las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo. “Quieren optar por el gobierno o quieren optar por el bloqueo”, les dijo, para defender “alto y claro” que su formación es la “solución” frente al “problema” que representan, a su juicio, el resto de sus rivales.

Fernández Mañueco retomó en la capital leonesa con un mitin ante 700 personas la décimo tercera jornada de la campaña electoral, tras el trágico incendio registrado este martes en Miranda de Ebro (Burgos) que se cobró la vida de tres mujeres. Entre gritos de “presidente, presidente” entró al polideportivo del colegio Luis Vives donde pudo saludar a la portavoz del PP en el Congreso, la leonesa Ester Muñoz.

En ese sentido, el candidato ‘popular’ reiteró la necesidad de “concentrar” y “unir” los “esfuerzos” ante lo sucedido con la investidura de la ‘popular’ María Guardiola en Extremadura, que fue rechazada por la oposición de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. “Lo que nos pide la gente en la calle es que no discutamos entre nosotros, sino que unamos esfuerzos para construir una alternativa contra Sánchez desde el Partido Popular", afirmó Fernández Mañueco, que tuvo que hacer una rectificación en su afirmación.