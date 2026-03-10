Feijóo ironiza con el “superhéroe” Sánchez y sus 700 asesores: "Este señor tiene una agencia de publicidad"

. Alberto Núñez Feijoo participa en un acto de campaña junto a la cabeza de lista por Soria Rocio Lucas Concha Ortega ICAL

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado este martes un mitin en El Burgo de Osma (Soria) para las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo, donde ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha reivindicado las políticas sociales impulsadas por el PP.

Durante su intervención en el Teatro Centro Cultural San Agustín, acompañado por la candidata por la provincia de Soria, Rocío Lucas, y cargos del partido, Feijóo insistió en que los próximos comicios serán decisivos. “En las próximas elecciones, el domingo 15 de marzo, nos vamos a jugar mucho”, afirmó ante los asistentes.

El líder popular defendió que su formación llega a la cita electoral con un proyecto sólido y con experiencia de gestión. “Tenemos un proyecto, tenemos un equipo, tenemos un candidato, se ha hecho una buena gestión y hay resultados”, señaló.

Durante su intervención en El Burgo de Osma, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dedicó también varios minutos a ironizar sobre la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a cuestionar la estructura del Ejecutivo central, especialmente el número de asesores que trabajan en la Presidencia.

Sánchez y sus asesores

El líder popular se refirió con sarcasmo a las alabanzas que algunos dirigentes socialistas han dirigido al jefe del Ejecutivo. “Ayer lo visteis en la prensa nacional: trabajan 700 personas para asesorar a Sánchez”, afirmó, antes de lanzar una crítica directa. “¿De verdad necesita 700 tíos para asesorarle?”.

En ese momento, Feijóo recordó unas declaraciones de la ministra socialista Ana Redondo que definió al presidente como un “superhéroe”, una idea que utilizó para reforzar su crítica al funcionamiento del Gobierno.

“Pero este no era el superhéroe del que hablaba la ministra esa de Valladolid, que le llamaba superhéroe, y necesita 700 asesores”, ironizó ante los asistentes al acto.

El presidente del PP elevó el tono de su intervención al afirmar que una estructura de asesoramiento de ese tamaño evidencia, a su juicio, falta de liderazgo político. “Cuando un presidente del Gobierno necesita 700 asesores, ese señor no preside el Gobierno; ese señor tiene una agencia de publicidad”, sostuvo.

En ese mismo sentido, acusó al Ejecutivo de convertir el Palacio de la Moncloa en un centro de estrategia comunicativa más que en un órgano de gestión política. “Una agencia de publicidad es el Palacio de la Moncloa”, aseguró.

Para Feijóo, esta situación refleja lo que considera un problema de fondo en la acción del Gobierno. “Tiene el gobierno más grande y más caro de la historia y el gobierno más ineficiente y más incapaz de la historia”, afirmó durante su discurso.

El dirigente popular insistió en que el Ejecutivo está más centrado en la elaboración de mensajes políticos que en la adopción de medidas concretas para afrontar los problemas económicos y sociales.

“Esa factoría, esa agencia de publicidad de Moncloa se puso a trabajar en un eslogan, pero en medidas para ayudar a la gente no”, criticó.

En esa línea, volvió a contraponer lo que considera una política basada en la propaganda frente a las soluciones prácticas. “Con los eslóganes no llenamos el depósito de gasolina. Con los eslóganes los camioneros no pueden trabajar, los agricultores no mueven los tractores y los pescadores no salen a faenar”, concluyó.

Frente a esta situación, Feijóo defendió las medidas que el PP plantea para mejorar la situación económica y social del país. Una de las principales propuestas es aumentar la oferta de vivienda.

“Queremos construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años. Si construimos un millón de viviendas y tenemos oferta, bajará el precio de la vivienda”, explicó.

También anunció medidas dirigidas a los trabajadores autónomos, un colectivo que, según dijo, está “asfixiado”.

“Si un autónomo tiene una enfermedad grave, le pagaremos las cuotas de la Seguridad Social mientras esté enfermo”, afirmó. Además, planteó que si un autónomo contrata a un trabajador durante un año no tendrá que pagar las cuotas de ese empleado.

Defensa de las políticas sociales del PP

Feijóo dedicó parte de su intervención a reivindicar la gestión social del PP en comunidades autónomas como Castilla y León.

“No hay nadie que tenga mejor política social que la del Partido Popular”, aseguró. Como ejemplo, destacó las medidas educativas y de conciliación aplicadas en la comunidad.

“Desde que nace un bebé hasta que llega a la universidad, incluida la primera matrícula, son gratis en Castilla y León”, afirmó.

El líder popular también defendió la gratuidad de la educación de 0 a 3 años impulsada por gobiernos autonómicos del partido y vinculó estas políticas con la necesidad de afrontar el reto demográfico.

El líder del PP cerró su intervención con un llamamiento a movilizar el voto el día de las elecciones y a respaldar el proyecto político del partido en Castilla y León.

“Las buenas sensaciones hay que convertirlas en votos porque no hay nada ganado”, afirmó.

Feijóo defendió que el objetivo es que la comunidad “gane las elecciones” con un gobierno que, según dijo, se gestione desde el propio territorio.

“Queremos que Castilla y León se gobierne desde aquí, por gente de aquí, con un programa para ejecutarlo aquí”, concluyó.