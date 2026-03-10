Directo | Mañueco, Martínez y Pollán se juegan esta noche en Valladolid el debate definitivo de Castilla y León

Mañueco, Martínez y Pollán se juegan este martes en Valladolid el que ya se presenta como el debate definitivo de la campaña electoral en Castilla y León.

Los candidatos de PP, PSOE y Vox a la Presidencia de la Junta volverán a verse las caras en el segundo gran debate televisado de estas autonómicas, una cita fijada para las 21.00 horas en la sede de Producción de Programas de Castilla y León Televisión.

La cita llega apenas cinco días después del primer debate y en plena recta final hacia las urnas del 15 de marzo.

Retransmisión en directo

Por el momento político en el que se produce y por todo lo que puede mover en los últimos días de campaña, el de este martes aparece como el debate definitivo para consolidar posiciones, corregir errores y apelar al electorado que todavía no ha decidido su voto.

El debate será emitido por La 7 y también por La 8, donde habrá intérprete de lengua de signos, dentro de una programación especial desplegada por la cadena durante toda la tarde y buena parte de la noche. La televisión autonómica cede en abierto su señal a todos los medios que deseen retransmitir el encuentro.

Según la convocatoria remitida a los medios, la entrada de prensa acreditada comenzará a las 19.15 horas por la puerta principal del edificio y el acceso quedará cerrado a las 19.30.

La llegada del primer candidato está prevista para las 19.50 horas. Una vez termine el debate, cada partido dispondrá de una valoración final de dos minutos en plató, también televisada.

La organización ha precisado además que las formaciones no atenderán a los medios dentro del edificio.

CyLTV ofrecerá señal de la llegada de los candidatos, del desarrollo íntegro del debate y de las valoraciones posteriores.

Cuatro bloques en la noche clave de la campaña

El debate estará moderado por los periodistas María Núñez y Antonio Renedo y se articulará en cuatro grandes bloques: medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica; y pactos y regeneración democrática. La duración prevista es de 85 minutos, con un minuto inicial de presentación para cada candidato y un minuto final de cierre.

La cobertura especial arrancará antes del inicio del debate. Desde las 19.30 horas, José Luis Martín conducirá un programa previo para seguir la llegada de los candidatos y tomar el pulso a una noche llamada a marcar el tramo decisivo de la campaña. Después, la cadena completará la emisión con las primeras reacciones de los partidos y el análisis de lo ocurrido en plató.

En ese escenario, los tres llegan con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de no fallar. Mañueco busca reforzar su posición al frente del PP y encarar el final de campaña con imagen de solvencia. Martínez quiere afianzarse como alternativa real de Gobierno. Y Pollán tratará de ensanchar el espacio de Vox en una cita que puede dejar algunos de los mensajes más determinantes de estos comicios.