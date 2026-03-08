Abascal dice que Sánchez desvía su corrupción con la guerra y ensalza a Isabel la Católica: “La más grande de las españolas”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado este domingo en un acto en Medina del Campo en el marco de la campaña para las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, donde ha agradecido la movilización de los asistentes y el respaldo creciente al proyecto de su partido.

“Estoy seguro de que nadie ha logrado todavía en Medina del Campo una movilización como esta durante esta campaña electoral”, ha señalado al inicio de su intervención, asegurando sentirse “muy honrado” de recorrer España y escuchar “los problemas de verdad de los españoles”.

Durante su discurso, Abascal ha reivindicado el 8 de marzo desde una perspectiva distinta a la que, a su juicio, promueven otros partidos. “Para nosotros el día de la mujer son todos los días”, ha afirmado, recordando que Medina del Campo fue el lugar donde falleció Isabel la Católica. El líder de Vox la ha definido como “la más grande de las españolas, la mujer más grande de la historia de España y de la historia del mundo”, subrayando que esa es la mujer que desde Vox reivindican y de la que sentirse orgullosos.

Abascal también ha criticado al Partido Popular, mencionando las recientes intervenciones del expresidente Mariano Rajoy contra Vox. “En los dos paseos que se ha dado nos ha llamado populistas y extremistas”, ha señalado, para responder que “extremista es pedir la confianza de la gente, tener una mayoría absoluta y mentir a todos los españoles; extremista es decir que vas a bajar los impuestos y subirlos; extremista es decir que vas a tumbar las leyes de Zapatero y mantenerlas todas”.

El presidente de Vox ha asegurado que los ataques contra su formación se deben a que Vox denuncia “la mafia y la estafa que representan el Partido Popular y el Partido Socialista”. Para Abascal, ambos partidos “hacen como que se pelean en España, pero lo pactan todo en Bruselas”, desde las políticas migratorias hasta el Pacto Verde, el acuerdo de Mercosur o los pactos de género que luego llevan a las escuelas. “No están compitiendo, lo tenían todo atado y bien atado y llevan así décadas”, ha afirmado.

Abascal también se ha dirigido al presidente del Gobierno para denunciar sus intentos de desviar la atención de los casos de corrupción que afectan a su entorno más cercano. “Sobre todo eso Pedro Sánchez no da ninguna explicación; prefiere que hablemos de guerras”, ha señalado, criticando que España esté implicada en conflictos internacionales.

“Estamos pagando los misiles de Ucrania con dinero de los españoles, los de los dos bandos”, ha denunciado, antes de reprochar que el jefe del Ejecutivo se envuelva en la bandera de España “cuando está sostenido por la ETA” y “pisotea la memoria de nuestros muertos”.

Abascal ha concluido su intervención asegurando que VOX seguirá trabajando “por tierra, mar y aire” para cambiar el rumbo político y para que los jóvenes “puedan vivir en sus pueblos y ciudades y tener un futuro en su propia tierra”.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, se ha referido al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, para decirle que la formación no se olvidará de sus desprecios. “Nos acusó de desear la muerte en el mar de los inmigrantes y miente”, ha dicho.

Asimismo, Pollán ha zanjado el asunto, asegurando: “Los que han entrado en España sin llamar a la puerta, a los que han cometido delitos, a los que viven de nuestro esfuerzo, a todos ellos donde deseamos verles es montados en un avión, con destino a sus países, con la prohibición de por vida de regresar aquí”.