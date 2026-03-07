Sánchez dice que empresas y trabajadores pagarán el precio de la guerra que "apoya" Feijóo: "Nosotros les protegeremos"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado en la mañana de este sábado, 7 de marzo, al candidato por el PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León Carlos Martínez, a apenas una semana de que se celebren las elecciones autonómicas en la Comunidad este 15 de marzo.

Allí, Pedro Sánchez bajo el grito de “no a la guerra” ha asegurado que “en las calles y en las instituciones como en 2023 y 2026, hoy y siempre España dirá no a la guerra”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que Feijóo “no va a pagar el gas y la calefacción” ni Abascal “la gasolina de los tractores en León o Palencia y les ha tildado de “hipócritas”.

“Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás. Como hicimos durante la pandemia y la Guerra de Putin”, ha añadido Sánchez afirmando que “esta guerra de Irán no la avalamos, pero vamos a proteger a los españoles de sus consecuencias”.

“La Guerra de Iraq duró ocho años, la mayoría civiles que hoy no tiene futuro. Aquellos que nos metieron en una guerra en contra de la ciudadanía vuelven a apoyar la Guerra de Iraq. Mienten, propagan bulos y manipulan vídeos hasta de Margarita Robles”, ha indicado Sánchez.

Ha asegurado que “Vox y el PP han hecho de la mentira su forma de hacer política” estando en contra de la exención ibérica, también de los fondos europeos, entre otras cuestiones.

“Practican el “noísmo”. Dicen siempre que no porque lo dice Pedro Sánchez. Llegan, como en 2003 a decir que si no estás a favor de la guerra de Irán estás a favor del régimen del país. Nosotros rechazamos el régimen de Irán que reprime a niñas, pero la violencia trae más violencia. La disyuntiva del mundo es si estamos con el derecho internacional o no”, ha apuntado Sánchez.

Ha asegurado que “la ley del más fuerte solo beneficia a uno” y el “derecho internacional a todos”.

“Nosotros estamos con Ucrania frente al agresor de la Rusia de Putin. Estuvimos con Gaza, con Cisjordania, con Palestina, por eso ayudamos al Líbano. Decimos el no a la guerra en Irán y el sí a la paz. Estamos con el derecho internacional y humanos”, ha añadido.

Para él un país como España que defiende el derecho internacional y los derechos humanos “se gana el respeto de todo el mundo”.

“El no a la guerra es un sí a la paz. Sin paz no hay prosperidad. El no a la guerra es un sí a empresas, trabajadores, autónomos, campo. Esta guerra en Irá no la avalamos, pero vamos a proteger a los españoles y españolas. Es un sí a la soberanía de la nación española”, ha apuntado.

Ha afirmado que ser aliado “no es siempre decir que sí” y ha apostado por la soberanía nacional para “defender el interés general de nuestro país”.

“¿Qué interés tiene España en que Oriente Medio y el Mediterráneo estén incendiados con una guerra?”, se ha preguntado, citando a trabajadores, gente del campo y demás y hablando de la subida de la gasolina.

Sánchez ha asegurado que España “no está sola, sino que somos los primeros” y que hay muchos países que se ponen del lado de nuestro país en contra de la guerra de Irán.

“Esta guerra es la forma de proyectar a España y del papel que podemos generar en el contexto europeo. La humanidad tiene grandes retos. La cooperación, la colaboración es lo que va a dar respuestas a generaciones futuras”, ha añadido Sánchez.

Ha apostado por avanzar en “derechos feministas y laborales” y “no malgastar recursos en bombas y guerras que nada beneficiará a llegar a los objetivos que tenemos como humanidad”.

“Vamos a seguir defendiendo nuestro posicionamiento. Viendo el eco de España es un orgullo ser español por defender lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra”, ha indicado el presidente del Gobierno.

Sánchez sobre el feminismo

“Es bueno estar del lado correcto de la historia y responder a las disyuntivas del mundo. En el internacionalismo tenemos al feminismo como una de las guías del PSOE”, ha explicado Sánchez.

A las puertas del 8M ha dicho que “hay muchos hombres” que “están con las mujeres” y la causa feminista está a “favor de las mujeres en Afganistán, en Irán y en ciudades como Soria”.

“Cuando defendemos subir el SMI es una política feminista. El 60% de las beneficiarias son mujeres. También la revalorización de las pensiones, la equiparación de los permisos de maternidad, las políticas contra la violencia de género son políticas feministas”, ha citado Sánchez.

“Hay muchos que piensan que lo insólito es que crezca la ultraderecha, que se ha difundido por las redes sociales. Allí, que es como la ley de la selva, sin reglas, donde se puede hacer bullying y demás, muchas de las personas que lo sufren son mujeres o niñas”, ha explicado Sánchez.

Desde el Gobierno de España ha asegurado que “no están dispuestos a que se juegue con la salud mental” para que “los tecnooligarcas se llenen los bolsillos”.

La “ultraderecha” y Castilla y León

El presidente del Gobierno ha asegurado que las elecciones serán en 2027 y ahí “volverán a ganar” ante el avance de “la ultraderecha” y ha hablado de la política en Castilla y León.

“Propusieron reducir la salud animal en Castilla y León. También el aborto. La propuesta la paró el Gobierno de España porque es un gobierno progresista. Derogaron la Ley de Memoria Democrática, y la llevamos al Constitucional. Debilitan el Diálogo Social. Somos el dique de contención a las políticas reaccionarias”, ha señalado.

Ha afirmado que lo que necesita España “son más gobiernos regionales progresistas” para que Castilla y León avance y el “15 de marzo ganen y gobiernen” en la Comunidad.

Redondo y el “no a la guerra”

Ana Redondo, la presidenta del partido en la Comunidad y ministra de Igualdad ha tomado el testigo para afirmar que “vamos a ganar las elecciones del 15 de marzo para que Carlos Martínez sea el presidente de todos. Gracias Sánchez eres el superhéroe de los derechos y de los feministas”, ha afirmado Redondo.

Sobre Sánchez ha apuntado que “representa la paz” y ha gritado un “no a la guerra” seguido por todos los asistentes al lugar” para volver a recalcar que el futuro “se construye con paz”.

“Que el pasado no avance. En Castilla y León y en España lo conocemos con la Guerra de Irak. Se nos metió en una guerra injusta y nos llevó a la muerte de ciudadanos en nuestro país en forma de atentados terroristas que intentaron tapar. La gran diferencia con el pasado que no queremos volver a vivir es que ahora gobierna el PSOE y Pedro Sánchez”, ha añadido Redondo.

Sobre los 40 años de gobierno del PP ha asegurado que “está chamuscada por los incendios que nos avergüenzan” porque “somos la pila de Europa y las renovables” y han “dejado quemar bosques y campos”.

Redondo ha hablado de Igualdad asegurando que “el PP nunca ha votado a favor” de la misma y “siempre han estado en contra de las leyes que aseguraban los derechos feministas”.

“Queremos ser iguales en oportunidades y derechos. No queremos volver al pasado. En esta legislatura de la vergüenza del PP aliado con la extrema derecha que rompieron porque no se soportan, las mujeres hemos sido la moneda de cambio”, ha afirmado la ministra.

Ha añadido que “escondieron la Ley de Violencia de Genero” e intentaron “interrumpir el embarazo”, hablando del aborto y asegurando que “nos quieren en las casas”. “El pasado no va a volver ni a avanzar sobre nosotras porque no necesitamos tutelas ni tu tías”, ha recalcado.

Ha apostado, tras 40 años de gobierno del PP en Castilla y León “por abrir puertas” y “airear alfombras” para “avanzar en el futuro” con “el mejor candidato”, Carlos Martínez, que es el “próximo presidente que necesita Castilla y León”.

Carlos Martínez: “El sí a la paz es más fuerte que el no a la guerra”

El secretario general de Castilla y León ha apostado por el “cambio profundo” ante la “desidia” y ha afirmado que se han quedado “más de 200 personas fueras” de un recinto que se ha visto abarrotado con más de 900 personas y ha ensalzado el feminismo a pocas horas del 8M.

“Nuestro proyecto en Soria siempre ha sido feminista. Gracias a las mujeres que hacen que se puedan abrir comercios, que atienden a nuestras familias. Han sido sustento de la sociedad soriana, aunque invisibilizadas”, ha afirmado Martínez.

“La paz no se entiende solo sobre la ausencia del conflicto bélico. Va más allá, es estar al lado de los más vulnerables y no desde la confrontación sino desde la democracia para hacer que los poderosos no campen a sus anchas”, ha explicado el candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE.

La paz ha sido “clave para los socialistas”. Los avances y progresos vienen “de la mano de los socialistas que es el partido del campo, de los que sufren y no es una cuestión de calificativos sino de realidad histórica”.

“La realidad histórica hace que nos pongamos al lado de lo bueno de la historia. Aplaudir al matón del patio del colegio no acaba con el matonismo. La paz es de valientes y agradezco la labor de Pedro Sánchez para entender que la colectividad es más importante que los intereses de algunos”, ha explicado Martínez.

Martínez ha indicado que “el PSOE siempre va a estar del lado de la paz, sea en Ucrania, sea en Palestina o donde sea” y ha hecho referencia a la Guerra de Iraq.

“Tienen mucho que ocultar, son responsables de un franquismo de 40 años. Solo desde la cooperación y desde un marco normativo dotamos de libertades a los más débiles y vulnerables. Esa es la razón de ser del PSOE”, ha indicado Martínez.

“Gritamos no a la guerra y si a la paz para enfrentarnos a los poderosos que nos quieren amedrentar y arrodillar, no lo vamos a permitir. Me gusta que el presidente alce la voz y grite que el sí a la paz es mucho más fuerte que el no a la guerra”, ha indicado Martínez.

El socialista ha censurado que “8 de cada 10 sorianos tengan que estudiar fuera” y “uno de cada tres castellanos y leoneses se tengan que ir a vivir fuera”.

“El lunes empezamos a gestionar no el pasado sino nuestra realidad que es difícil y necesitamos hacer visible a Castilla y León”, ha explicado Carlos Martínez con el fin de que “Soria no esté condenada a la despoblación”.

Ha abogado por “cambiar las políticas públicas equivocadas” para que “se escuche a Soria y al resto de provincias que hay en Castilla y León” afirmando que será difícil, pero cargando contra Mañueco.

“El modelo ha caducado y Mañueco también. Los únicos responsables son los 39 años de gobierno del PP en la Junta. Podemos flagelarnos o que nos escuchen en Madrid y Bruselas. Os pido que nos lo creamos”, ha apuntado.

“Hoy la derecha se ha visto aturdida. En las encuestas estamos ahí, ahora empiezan a moverse al ritmo perezoso de Mañueco. Cuesta 20 años hacer un centro de salud, imagínate levantarte a hacer una campaña. En ese ritmo nos bombardean con encuestas que les da algo mejor”, ha comentado Martínez sobre encuestas.

“Es imposible que suba tanto Vox y no baje el señor Mañueco. Os digo que vamos a ganar las elecciones este próximo domingo y no las vamos a ganar porque toque, que también, ni por suerte, sino porque estamos preparados y tenemos enfrente a un indolente y a un modelo que ha llegado a su fin. Un modelo que no tiene salida. El regreso al pasado nostálgico de alguno va a hacer que ahora sí”, ha explicado el candidato socialista.

A Soria “le va bien con el PSOE”

Luis Rey, el secretario general del PSOE de Soria ha sido el encargado de abrir el acto, bajo la euforia y el calor del público a los que ha querido dar las gracias “por acompañarnos y ayudarnos a ganar las elecciones”.

“Gracias, Pedro, por la valentía en la defensa de los valores, de la legalidad internacional, de la paz en la Guerra de Irán. Gracias por decir no a la guerra. Vamos a ganar las elecciones”, ha señalado Rey.

El secretario general de los socialistas de Soria ha afirmado que a los sorianos “les ha ido bien con los socialistas”, ha añadido citando a las infraestructuras y cargando contra el PP. “Con el PSOE nos va bien, con el PP, mal.

“Vamos a ganar, a por la victoria siempre, compañeros y compañeras”, ha asegurado el presidente del PP de Soria.