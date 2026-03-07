Abascal insiste, advierte a Mañueco, y le pide rectificar para un posible pacto en CyL: “Tendrá que hablar con el PSOE”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido una declaración ante los medios de comunicación en la mañana de este sábado, 7 de marzo, en el Mirador del Alcázar de la localidad zamorana de Toro.

“Esa afirmación de Mañueco de que Vox está a favor de que se tire a seres humanos por la borda es un insulto. Si no rectifica es una renuncia a pactar con Vox. Hay límites que no se pueden pasar. Tendrá que hablar con el PSOE”, ha afirmado Abascal.

Sigue coleando y el presidente de Vox no olvida las palabras de Alfonso Fernández Mañueco en el debate del pasado jueves, 5 de marzo y el presidente de Vox ha llegado tan lejos que si no hay rectificación ha dejado caer que “no se sentará” a negociar con el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León en caso de que gane las elecciones.

Todo después de que la formación no diera su apoyo, ni con una abstención, al PP en Extremadura este viernes, lo que hace prever una situación complicada también en Castilla y León en la búsqueda de pactos.

“Seguimos con la mano tendida y abiertos al pacto en Extremadura, pero no con coacciones ni prisa. No vamos a llegar a acuerdos ni con coacciones ni con prisa. El PP parece que tiene dificultades para pactar con Vox”, ha añadido Abascal.

Además, ha asegurado que “es falso lo que dijo Tellado” de que “llevan más de una semana negándose a sentarse a negociar”.

“En Extremadura y Aragón, el PP ha adelantado las elecciones porque no quería cumplir las exigencias de Vox. Ahora, los ciudadanos han hablado y nosotros no vamos a regalar nuestros votos. Estamos abiertos a negociar allí pero no a última hora”, ha apuntado Abascal.

Contra Sánchez, Aznar, Rajoy, Feijóo y la inmigración

“Lo que España necesita es políticos que den respuestas reales a los ciudadanos y que lo hagan en el Gobierno, en los gobiernos regionales y en Bruseles. Políticos que defiendan el interés de España. Sánchez solo defiende intereses de los enemigos de España y en el PP igual, para sobrevivir pacta con todos”, ha afirmado el presidente de Vox

Ha citado a Aznar, Rajoy y Feijóo asegurando que “su plan es apartar a Vox” y ha criticado la “inseguridad en las calles, el fanatismo climático y el mercado de la vivienda”.

Sobre la polémica en Barcelona con el Ramadán ha insistido en que “los políticos de España han promocionado una invasión demográfica” y ha denunciado que “muchos extranjeros vienen a España y no quieren adaptarse a sus costumbres”.

“Que a los niños de Barcelona se les impida comer un menú con jamón me parece un insulto. Han de venir a adaptarse o si no les daremos el billete de vuelta”, ha asegurado el presidente de Vox.

Ortega Smith, 8M e Irán

“No he hablado con Ortega Smith. No me gustan las telenovelas. Nadie está obligado a estar en Vox, pero sí a cumplir con lo marcado”, ha explicado Abascal cuando se le ha preguntado por cómo queda su partido en el Ayuntamiento de Madrid.

El presidente de Vox ha cargado también contra el PSOE al que ha tachado de “estafa” por encabezar las manifestaciones del 8M tras los últimos escándalos sexuales en el partido.

“El PSOE llegó al poder con una moción de censura de Ábalos que hoy está en Soto del Real. Desde que Sánchez llegó al poder se han multiplicado las violaciones de mujeres”, ha recalcado Abascal.

Sobre la Guerra en Irán, el presidente de Vox ha tildado de “hipócrita” a Sánchez por defender la paz y “financiar misiles rusos y ucranianos”.