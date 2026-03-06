Más de 30.000 personas, 4.470 mesas y 26,4 millones de papeletas: así será el gran dispositivo electoral del 15-M

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes el operativo electoral

La Junta de Castilla y León movilizará un amplio dispositivo humano y material para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones a las Cortes autonómicas que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes el operativo electoral, diseñado para asegurar el derecho al voto en una comunidad especialmente compleja por su extensión territorial y su dispersión poblacional.

Con más de 95.000 kilómetros cuadrados, 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores, Castilla y León afronta cada cita electoral con un despliegue logístico de gran magnitud. En esta ocasión, el operativo movilizará a más de 30.000 personas y pondrá en circulación más de 33 millones de elementos materiales para garantizar el voto de casi 2,1 millones de electores distribuidos en 4.470 mesas electorales.

La comunidad cuenta con una población total de 2.398.500 habitantes. El censo de residentes asciende a 1.917.546 personas, de las cuales 81.890 son nuevos electores respecto a las elecciones autonómicas de 2022.

A esta cifra se suma el censo de españoles residentes en el extranjero (voto CERA), que alcanza las 180.222 personas, con 20.143 nuevas incorporaciones.

En total, 2.097.768 ciudadanos tienen derecho a voto en estos comicios en Castilla y León.

El operativo electoral contará con 30.000 efectivos personales que garantizarán el funcionamiento de la jornada. Entre ellos destacan 13.410 miembros de mesa electoral, 306 personas de las juntas electorales y 4.470 representantes de la administración

También 1.228 secretarios municipales, 123 jueces y 2.125 jueces de paz y 50 conductores encargados del traslado de material electoral

A ellos se suman 8.262 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, encargados de velar por la seguridad de la jornada electoral. El dispositivo policial estará integrado por: 6.077 guardias civiles, 2.185 policías nacionales y 624 policías locales

El operativo también incluye una importante movilización de material electoral. Para estas elecciones se han preparado: 26.461.680 papeletas, más de 6.300.000 sobres, 44.385 actas electorales y 51.200 manuales de instrucciones

Transporte para garantizar el derecho al voto

Debido a la dispersión territorial de la comunidad, la Junta ha diseñado además un sistema de transporte para facilitar el acceso a las urnas en aquellas localidades que no cuentan con mesa electoral propia.

En total se han planificado 301 rutas para trasladar en autobús a los votantes. Las solicitudes continúan llegando, especialmente desde las provincias de Burgos y León, y en menor medida desde Soria y Zamora.

El sistema establece horas de salida y regreso de los autobuses para facilitar el desplazamiento. En los casos en los que el número de votantes es muy reducido, el traslado se realizará mediante taxis.

Seguimiento informativo de la jornada

El dispositivo informativo de la jornada se centralizará en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde el 13 de marzo se celebrará una rueda de prensa para ofrecer los últimos detalles del operativo.

El día de las elecciones se realizarán varias comparecencias informativas:

9:30 horas: rueda de prensa sobre la apertura de los colegios electorales 12:00 horas: primer avance de participación 14:30 horas: segundo avance de participación, sobre media tarde: nuevo balance de participación y 20:00 horas: comparecencia tras el cierre de las urnas con datos de participación y primer resultado provisional

Resultados rápidos gracias a la tecnología

El consejero de la Presidencia destacó que el sistema de recuento contará con tecnología de última generación, lo que permitirá agilizar la transmisión de datos desde las mesas electorales.

Según explicó, los resultados estarán prácticamente completos en torno a las 22:45 horas, con el 100 % del escrutinio provisional disponible, algo que, subrayó, “no ocurre en muchos países del mundo”.

Con este despliegue, la Junta pretende asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, pese a las dificultades logísticas que plantea una comunidad extensa y con miles de pequeños núcleos de población. “Más de 30.000 personas harán posible que la jornada electoral se desarrolle con normalidad”, concluyó González Gago.